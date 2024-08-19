Таджикистан приблизился к достижению 5% ВВП за счет искусственного интеллекта к 2040 году. Более 30 банков в 10 странах используют алгоритм искусственного интеллекта, разработанный таджикским стартапом

nCa Report

Таджикистан, единственная страна в Центральной Азии с четко определенной стратегией развития ИИ, приближается к своей цели – к 2040 году получать 5% ВВП за счет ИИ.

Стартап в Таджикистане zehn.ai – https://zehnlab.ai/en – разработал алгоритм искусственного интеллекта zGAN.

В начале августа 2024 года на пресс-конференции было объявлено о начале процесса патентования алгоритма.

В 2021 году президент Таджикистана подписал Национальную стратегию развития искусственного интеллекта, первую в Центральной Азии, в которой ставится амбициозная цель достичь 5% ВВП за счет искусственного интеллекта к 2040 году.

В соответствии с указом президента Таджикистана при министерстве промышленности и новых технологий был создан Совет по ИИ Таджикистана. – https://aic.tj/en

Целью Совета является реализация Национальной стратегии Таджикистана в области ИИ (NAIS). Членами Совета являются ведущие местные компании и стартапы.

Азизжон Азими, руководитель одного из стартапов zypl.ai – https://zypl.ai/en – является председателем совета. Почетным председателем является Шерали Кабир, министр промышленности и новых технологий.

Первые концепции zGAN были разработаны еще в 2021 году в Стэнфордском университете. Тогда, в разгар эпидемии COVID-19, новые модели искусственного интеллекта часто давали сбои при реальном применении. Проблема заключалась не в объеме имеющихся данных, а в их недостаточной адаптации к непредвиденным обстоятельствам глобального масштаба.

При разработке концепции zehn.ai было признано, что для создания по-настоящему надежных моделей требуются не только исторические данные, но и инновационные подходы к генерации данных с измененными распределениями.

Разработка zGAN не просто революционная; у нее есть потенциал стать первым национальным патентом Таджикистана на искусственный интеллект на мировой арене.

Получение первого патента на искусственный интеллект может стать переломным моментом для Таджикистана, что позволит ему занять лидирующие позиции в мире искусственного интеллекта.

К концу 2024 года zehn.ai планируется завершить разработку архитектуры приложений zGAN в различных секторах экономики:

• Сельское хозяйство

• Электронное правительство

• Здравоохранение

Компания zehn.ai планирует разрабатывать 3-5 новых архитектур и моделей алгоритмов искусственного интеллекта ежегодно (т.е. до 10% от общемирового объема), начиная с zGAN.

Во время пресс-конференции Азизжон Азими, глава стартапов zypl.ai и председатель Совета по ИИ Таджикистана, заявил, что в Таджикистане были достигнуты значительные успехи в области ИИ. Об этом сообщает Asia Plus.

“Во-первых, была расширена Академия искусственного интеллекта. Теперь Академия работает не только в Душанбе, но и в других частях страны. Более 300 специалистов прошли подготовку в области машинного обучения и искусственного интеллекта”, – сказал он. – Во-вторых, растет число случаев использования искусственного интеллекта в экономике. Ведущий пример – использование алгоритмов zGAN для оценки кредитоспособности. Более 30 банков в более чем 10 странах мира уже внедрили этот алгоритм таджикского стартапа, который автоматически выдал кредитов на сумму более 200 миллионов долларов. /// nCa, 19 августа 2024 г.