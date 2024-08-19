Состояние ядерной энергетики в мире

В последние десятилетия интерес к атомной энергетике резко возрос на фоне усилий по снижению выбросов парниковых газов и поиска стабильных, надёжных источников энергии. Несмотря на очевидные преимущества, связанные с высокой производительностью и низким уровнем выбросов углекислого газа, атомная энергетика продолжает вызывать многочисленные споры и противоречия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еnergyprom.

На текущий момент в 32 странах мира числится 440 активных атомных реакторов. Эти реакторы генерируют 10% всего производства электроэнергии в мире. Атомная энергетика популярна во множестве развитых и ряде развивающихся стран, особенно — в странах Европы.

Так, к примеру, во Франции доля атомной энергетики в общем объёме производства электроэнергии в 2023 году составила внушительные 64,8%. Также внушительная доля атомной энергетики наблюдается в Словакии — 61,3%, Венгрии — 48,8%, Финляндии — 42%, Бельгии — 41,2%, Болгарии — 40,4%, Чехии — 40%. Тем временем в «зелёных» Швейцарии и Швеции доля атомной энергетики составляет 32,4% и 28,6% соответственно. И даже в «нефтегазовых» ОАЭ и США показатель достаточно высок — 19,7% и 18,6% соответственно.

Партнёры РК по ЕАЭС:

Армения — 31,1%;

Беларусь — 28,6%;

Россия — 18,4%.

По количеству действующих ядерных энергетических реакторов в мире в топ-5 стран вошли:

США — 94 реактора;

Китай — 56 реакторов;

Франция — 56 реакторов;

Россия — 36 реакторов;

Япония — 33 реактора.

Атомная энергетика в последние годы набирает популярность на фоне отхода от углеродных источников энергии. Так, по состоянию на июль текущего года в мире строится 59 ядерных реакторов. Китай занял первое место с 25 блоками. За ним расположилась Индия — 7 реакторов. В Турции, Египте и России строится по 4 реактора.

Отмечается, поскольку средний возраст более 260 действующих ядерных реакторов во всём мире превышает 30 лет, некоторые реакторы вскоре должны выйти из эксплуатации. Срок службы большинства атомных электростанций составляет от 30 до 40 лет. Однако можно заменить основные компоненты реактора, и некоторые страны продлили лицензии, чтобы увеличить срок службы существующих установок.

Ежегодное количество выводов из эксплуатации ядерных реакторов колеблется. В целом, за последние 5 лет, в период 2019–2023 годов, было отключено 39 реакторов.

Помимо сроков эксплуатации, причиной остановки атомных реакторов может быть внутристрановая политика. Так, к примеру, в Германии на протяжении 40 лет шли острые дебаты по поводу отказа от ядерной энергетики. В то время как другие страны Европы активно используют АЭС, Германия в 2023 году окончательно отказалась от этой энергии.

Таким образом, в то время как одни страны отказываются от ядерных установок, другие продолжают максимально активно развивать эту отрасль, подчеркивая её важность для долгосрочной энергетической безопасности и сокращения углеродного следа.

Атомная энергетика, несмотря на противоречивость мнений и технические вызовы, остаётся важным элементом глобальной энергетической стратегии. В условиях нарастающей потребности в «чистой» энергии роль атомной энергетики, вероятно, будет только расти, обеспечивая баланс между экологическими и экономическими потребностями человечества. /// nCa, 19 августа 2024 г. (первоначально опубликовано Казинформ)