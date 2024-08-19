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Казахстан считает нерентабельным строительство новых нефтепроводов для экспорта нефти

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Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан заявило, что Казахстану экономически и технологически невыгодно инвестировать в строительство новых магистральных нефтепроводов для экспорта нефти. Об этом сообщает Казинформ.

В агентстве подчеркнули, что “все направления привязаны к конечному потребителю – импортеру продукции. Существующие в настоящее время трубопроводы уже охватывают всех основных партнеров Казахстана”.

Действующие трубопроводы работают не на полную мощность, отмечает агентство.

Казинформ сообщает:

В 2023 году фактическая загрузка АО “КазТрансОйл” в направлении Атырау-Самара составила 9,2 млн тонн в год при пропускной способности 17 млн тонн в год. (без дополнительной загрузки – 7,8 млн тонн в год). В 2023 году фактическая загрузка ТОО “Трубопровод Казахстан-Китай” в направлении Атасу-Алашанькоу составила 11,2 млн тонн в год при пропускной способности 20 млн тонн в год. (без учета дополнительной загрузки – 8,8 млн тонн в год), указали эксперты.

Таким образом, агентство считает, что строительство новых трубопроводов нецелесообразно, поскольку оно требует значительных инвестиций, а срок окупаемости может быть длительным. /// nCa, 19 августа 2024 г.

 

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