Казахстан и Узбекистан планируют удвоить свой ВВП к 2030 году

nCa Report

В планах, которые могут показаться довольно амбициозными, но на самом деле вполне реалистичны, Казахстан и Узбекистан стремятся удвоить свой ВВП к 2030 году.

Узбекистан

ВВП Узбекистана недавно превысил отметку в 100 миллиардов долларов, и при его удвоении к 2030 году он должен вырасти примерно до 200 миллиардов долларов.

Для Узбекистана это было бы особенно примечательно, поскольку в настоящее время страна проводит масштабные преобразования в своей экономике.

Движущим фактором является осознание того, что Узбекистан не может продолжать зависеть от своих традиционных источников дохода – хлопка и природного газа.

Также наблюдается сокращение денежных переводов от узбеков, работающих за рубежом, главным образом из-за ситуации в российско-украинских отношениях.

Дефицит бюджета в 2023 году составил 5 миллиардов долларов, а к концу этого года может достичь 6 миллиардов долларов.

Резервы сократились с 31,4 миллиарда долларов в 2022 году до 4,9 миллиарда долларов в 2023 году.

Ранее в этом году министр финансов объявил, что правительство выпустило облигации на сумму 1,5 миллиарда долларов в трех валютах, ориентированные как на внутренний, так и на внешний рынки.

Частью стратегии по преобразованию экономики является сотрудничество с Китаем в целях развития производственных мощностей по производству электромобилей и солнечной энергии, с Саудовской Аравией – для инвестиций в энергетическую инфраструктуру и с ЕС – как с рынком для экспорта экологически чистой энергии.

Усиливается взаимодействие с соседями, в частности с Казахстаном. Экономическое партнерство с Россией, Китаем, Саудовской Аравией и другими странами региона в целом также расширяется.

В рамках программы реформирования экономики в мае этого года с Россией был подписан пакет соглашений на сумму 20 миллиардов долларов. Из этой суммы Россия может инвестировать 10 миллиардов долларов к 2025 году.

МВФ одобряет экономическую стратегию Узбекистана, высоко оценивая достижение значительного сокращения бедности, сдерживание инфляции и стимулирование роста доходов.

Казахстан

Удвоение ВВП Казахстана означает, что к 2030 году он должен достичь 450 миллиардов долларов США.

Как и Узбекистан, Казахстан также переходит от сырьевой экономики к перерабатывающей, производственной и высокотехнологичной экономике.

Ожидается, что драйверами роста станут ненефтяные секторы. В промышленном секторе это бремя ляжет на сектор сплавов и минерального сырья. Это повлечет за собой постепенную, но быструю переработку с добавленной стоимостью.

В нефтяном секторе акцент сместится на глубокую переработку нефтехимических продуктов и полимеров.

Ожидается, что сельское хозяйство будет играть определенную роль, не только укрепляя продовольственную безопасность, но и принося Узбекистану больше доходов от экспорта.

Удвоение ВВП к 2030 году также требует большего доверия инвесторов.

Правительство оптимизирует налоговое законодательство и создает другие условия, чтобы повысить привлекательность Казахстана для инвесторов.

Развитие человеческого капитала путем предоставления возможностей для получения образования и стажировки молодежи в стране и за рубежом является частью общей стратегии.

Взаимная поддержка

Узбекистан и Казахстан признают, что взаимная поддержка абсолютно необходима для укрепления их экономик.

За последние семь лет товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном увеличился в 2,4 раза, достигнув в 2023 году 4,5 миллиардов долларов США. Эти две страны стремятся увеличить торговлю до 10 миллиардов долларов США.

Для сотрудничества определены три области: промышленность, строительство и транспорт. /// nCa, 19 августа 2024 г.