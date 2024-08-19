Казахстан и Китай планируют совместно построить станцию на Луне. Подписан меморандум о строительстве совместной исследовательской базы на Луне, сообщает TengriNews.

Как сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Казахстан и Китай будут сотрудничать в процессе создания и эксплуатации международной научной лунной станции (МКС). Подписанное странами соглашение предусматривает проведение совместных исследований, обмен опытом и знаниями, а также развитие сотрудничества в области космической техники и науки.

Кроме того, в рамках проекта Казахстан планирует разработать и запустить отечественный окололунный телескоп. Также ожидается проведение совместных научных исследований и участие в разработке новых технологий. Вклад Казахстана будет включать укрепление научно-технической инфраструктуры и обмен опытом с китайскими специалистами.

TengriNews напоминает, что в июне китайский космический аппарат “Чанъэ-6” первым в истории человечества доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны. Капсула с грунтом, сброшенная с зонда на парашюте, приземлилась на посадочной площадке Сизиваньци в автономном районе Внутренняя Монголия.

Китайские ученые ожидают, что образцы будут включать вулканическую породу возрастом 2,5 миллиона лет и другие материалы, которые, как они надеются, ответят на вопросы о географических различиях на двух сторонах Луны. /// nCa, 19 августа 2024 г.