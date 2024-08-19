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Институт культуры ОЭС провел международное мероприятие, посвященное “Наследию Абая, мировой гордости Казахстана”

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Институт культуры Организации Экономического Сотрудничества (ECI) в сотрудничестве с Посольством Республики Казахстан в Тегеране провел мероприятие под названием “Наследие Абая – всемирная гордость Казахстана” в четверг, 15 августа 2024 года, в Международном конференц-зале ECI. На мероприятии присутствовали послы стран- участниц ОЭС, официальные лица и группа писателей и исследователей.

Во время этой международной церемонии г-н Онталап Оналбаев, посол Республики Казахстан, выступил с речью, в которой пролил свет на глубокие концепции и темы, воплощенные в произведениях Абая. Он заявил: «Наследие Абая – это самое святое, что бережно хранят казахи. Абай олицетворяет собой личность с мировым культурным мировоззрением, а его богатое литературное наследие служит не только духовным маяком для нации, но и ценным достоянием для всего человечества».

Кроме того, доктор Саад С. Хан, президент ECI, подчеркнул ключевую роль, которую различные культурные элементы играют в содействии сближению народов. Доктор Хан заявил: «Абай – не только поэт, но и социальный реформатор, и необходимо переводить его идеи на разные языки».

Во время церемонии, на которой присутствовали послы и официальные лица из Ирана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана, с речами выступили д-р Бичакли, д-р Алиреза Хабиби и г-жа Гаухар Омарханова. Модератором мероприятия выступила доктор Захра Аслани.

Также была показана видеозапись выступлений г-на Хоссейна Агазаде, доктора Сафара Абдуллы, доктора Ислама Чамани, г-жи Бакытжамал Оспановой и г-жи Мурфуги Шапиан.

Главными событиями церемонии стали презентация гобелена, демонстрирующего образ Абая, а также выпуск специального музыкального альбома в его честь. Участники также имели возможность ознакомиться с выставкой казахских изделий ручной работы и книгами, посвященными жизни и творчеству Абая. /// nCa, 19 августа 2024 г. (в сотрудничестве с ECI)

 

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