Обзор грузовых авиаперевозок – Центральная Азия и Кавказ – Часть третья

Казахстан

Казахстан переживает трансформационный период в развитии своего сектора грузовой авиации, движимый стратегическими инициативами, улучшением инфраструктуры, международным сотрудничеством и реформами нормативно-правовой базы, направленными на укрепление позиций страны как ключевого центра грузовых авиаперевозок в Центральной Азии.

РОСТ И РАСШИРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объем перевозок и расширение парка воздушных судов

В декабре 2023 года министр транспорта Казахстана Марат Карабаев изложил амбициозные планы для сектора грузовой авиации страны. По его прогнозам, к 2030 году объем обрабатываемых грузов увеличится в восемь раз. Этот рост поддерживается расширением парка воздушных судов, который к концу 2025 года пополнится еще 25 воздушными судами, в результате чего их общее количество достигнет 124, а вместимость увеличится на 32%.

В первом квартале 2024 года воздушными судами было доставлено 5800 тонн грузов и багажа, что отражает небольшое снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако выручка в тонно-километрах (RTK) выросла на 5,7% и составила 13,3 млн. В марте 2024 года наблюдалась положительная динамика: было перевезено 2200 тонн грузов, что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а RTK увеличился на 11,2% до 4,9 млн. С января по апрель 2024 года Национальное бюро статистики сообщило об увеличении объема перевозок грузов на 1,2% до 7 900 тонн и увеличении грузооборота на 8,5% до 18,3 млн тонно-километров.

Изменения в транзитных маршрутах по Казахстану

Структура использования воздушного пространства Казахстана кардинально изменилась в связи с геополитической ситуацией и изменениями в глобальных маршрутах полетов.

До апреля 2022 года транзитные маршруты над Казахстаном активно использовались для полетов между Европой, Азией и Северной Америкой. Маршруты включали:

Кросс-полярные маршруты в США и Канаду.

Прямые маршруты между Европой и Китаем.

Рейсы из Юго-Восточной Азии в Европу.

Широкое использование воздушного пространства России для полетов в Европу и обратно.

После апреля 2022 года транзитные маршруты значительно изменились:

Использование воздушного пространства России сократилось из-за геополитической напряженности и ограничений в воздушном пространстве.

Возросло использование воздушного пространства Казахстана для полетов в обход территории России.

Улучшилось сообщение между Китаем, Юго-Восточной Азией и Европой через Казахстан.

Появились новые маршруты с Ближнего Востока и Центральной Азии, позволяющие избежать ранее доминировавших маршрутов через Россию.

Эти изменения подчеркивают растущее значение Казахстана как транзитного узла в регионе, подчеркивая его стратегическое преимущество и необходимость дальнейшего совершенствования инфраструктуры и нормативно-правовой базы для адаптации к меняющимся схемам воздушного движения.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

“Открытое небо” и пятая свобода

В июне 2023 года Казахстан подписал важный меморандум с Люксембургом, позволяющий Cargolux увеличить количество рейсов через Астану с 7 до 21 раза в неделю. Компания Cargolux Airlines International S.A., основанная в 1970 году в Люксембурге, эксплуатирует 30 самолетов Boeing 747 и выполняет рейсы более чем в 50 пунктов назначения по всему миру. Данное соглашение позиционирует Казахстан как ключевой транзитный узел между Европой и Юго-Восточной Азией. Кроме того, в декабре 2023 года Министерство транспорта Казахстана сняло ограничения для иностранных авиакомпаний, предоставив неограниченное количество рейсов в крупные города в рамках режима открытого неба, включая пятую свободу полетов, что направлено на повышение конкуренции и снижение цен на авиабилеты.

Партнерство с Китаем и Южной Кореей

Введение безвизового режима с Китаем в ноябре 2023 года привело к увеличению частоты полетов и появлению новых маршрутов. Казахстанские авиакомпании получили право на неограниченное количество рейсов на остров Хайнань, впервые воспользовавшись правом пятой свободы. Было достигнуто соглашение об увеличении количества рейсов между двумя странами до 124 в неделю, при этом грузовые рейсы будут выполняться без ограничений по направлениям и частоте. Эти договоренности были достигнуты в ходе конференции Рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации Китая и Центральной Азии (C5+1) в Сиане. В соответствии с соглашениями, заключенными с Южной Кореей в феврале и марте 2024 года, частота полетов между двумя странами будет увеличена в четыре раза – до 42 рейсов в неделю, включая 40 грузовых рейсов в неделю с правом пятой свободы. В рамках этого сотрудничества также были введены новые маршруты и расширено двустороннее воздушное сообщение.

Сотрудничество французских и китайских перевозчиков

В апреле 2024 года в аэропорту Шымкента совершил техническую остановку самолет французского грузового перевозчика FTL Airlines, следовавшего из Парижа в Хайкоу на острове Хайнань. Авиакомпания Sichuan Airlines запустила регулярные грузовые рейсы между Китаем и Европой через Казахстан по маршруту Чэнду-Алматы-Будапешт, выполняемые пять раз в неделю. Ожидается, что эти рейсы повысят транзитный потенциал Казахстана и продолжат развивать его инфраструктуру грузовых авиаперевозок.

Расширение парка и операций Alpha Sky, сотрудничество с QazPost и новые маршруты

Казахстанская грузовая авиакомпания Alpha Sky намерена значительно расширить свой авиапарк в 2024 году. Перевозчик планирует добавить два самолета Boeing 757-200F к своему существующему парку, прибытие первого самолета ожидается в апреле. Об этих планах было объявлено на Всемирном грузовом симпозиуме IATA 2024 в Сингапуре, где были освещены стратегические планы Alpha Sky по развитию. Добавление самолета Boeing 757-200F, который уже рекламируется в социальных сетях авиакомпании, знаменует собой значительное увеличение ее грузоподъемности.

Помимо расширения своего парка воздушных судов, Alpha Sky заключила соглашение о сотрудничестве с Avsoft International, поставщиком решений для онлайн-обучения в авиационной отрасли. Это партнерство включает в себя специализированные учебные курсы для пилотов Alpha Sky, ориентированные на модели самолетов B737-400 и B757-200. Эта инициатива гарантирует, что пилоты Alpha Sky будут хорошо подготовлены к эксплуатации новых самолетов, пополнивших их парк, поддерживая высокие стандарты безопасности и эффективности.

Компания Alpha Sky, базирующаяся в аэропорту Туркестан (HSA) с офисом в Шымкенте, в настоящее время эксплуатирует один Boeing 737-400F, который она приобрела летом 2023 года. Этот самолет, зарегистрированный под номером P4-JAG, в основном выполняет рейсы между ОАЭ и пунктами назначения в Восточной Африке. Несмотря на инцидент, произошедший в январе 2024 года, когда авиационные власти Сомали временно ограничили въезд в страну из-за неразглашения информации о грузе, воздушное судно успешно продолжало полеты.

Стратегические инициативы Alpha Sky не ограничиваются расширением авиапарка. В мае 2024 года авиакомпания подписала меморандум о сотрудничестве с национальным почтовым оператором Казахстана QazPost. Данное партнерство направлено на расширение грузовых возможностей Alpha Sky путем запуска регулярных рейсов из Туркестана в Гонконг. Для поддержки этого нового маршрута в Туркестане был создан совместный распределительный центр для обработки международных почтовых отправлений. Этот центр облегчит обработку товаров электронной коммерции из Гонконга, а обратные рейсы, как ожидается, будут загружены экспортными товарами из Казахстана.

Ожидается, что сотрудничество с QazPost обеспечит дополнительные транзитные перевозки в объеме до 60 тонн в неделю. Специально для этого проекта Alpha Sky получит свой первый грузовой самолет Boeing 757 к концу мая. В настоящее время парк авиакомпании Alpha Sky включает в себя два самолета Boeing 737-400F, которые в основном эксплуатируются за пределами Казахстана. Приобретение нового самолета и стратегическое партнерство с QazPost подчеркивают стремление Alpha Sky расширять географию своей деятельности и расширять спектр предлагаемых услуг.

Эти события подчеркивают стратегический рост Alpha Sky в секторе грузовых авиаперевозок, направленный на расширение парка воздушных судов, подготовку пилотов и стратегическое партнерство для повышения своих эксплуатационных возможностей и сферы обслуживания.

Развитие инфраструктуры

НОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ И ХАБЫ

Стратегия развития Казахстана до 2030 года предусматривает преобразование четырех аэропортов — Астаны, Алматы, Актобе и Шымкента — в региональные хабы. Эти хабы будут оснащены развитой инфраструктурой для обслуживания пассажиров и грузов, а также специальными таможенными зонами. В июне 2024 года турецкая логистическая компания объявила о строительстве мультимодального грузового терминала в аэропорту Актобе, которое планируется завершить к 2025 году. Этот терминал укрепит стратегическую роль аэропорта в соединении России с другими странами Центральной Азии.

Модернизация аэропорта Астаны

Международный аэропорт Астаны (NQZ) продолжает демонстрировать значительный операционный рост, обслужив 1,84 млн пассажиров в первом квартале 2024 года, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С мая по декабрь 2024 года в аэропорту планируется капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, который будет проводиться компанией Terminals Holding, базирующейся в ОАЭ.

Трансформация аэропорта Караганды

Карагандинский аэропорт Сары-Арка преобразуется в мультимодальный центр при значительных частных инвестициях. Этот проект направлен на увеличение грузопотока с 15 000 тонн до 200 000 тонн к 2030 году, открытие 2000 рабочих мест и создание свободной экономической зоны на территории аэропорта. В настоящее время аэропорт обслуживает грузовые рейсы из Бельгии, Гонконга, Нидерландов и Эквадора. Развитие включает в себя создание новой инфраструктуры и привлечение сторонних перевозчиков. Частные инвесторы планируют вложить около 270 миллионов долларов в реконструкцию взлетно-посадочной полосы и терминала, а также в расширение грузового хаба. Кроме того, в аэропорту Караганды появится собственная грузовая авиакомпания Altair Airlines, в качестве первого потенциального направления которой указан Китай.

Немецкие и турецкие инвестиции в Актобе

Немецкая компания Hansa Consortia выразила заинтересованность в участии в двух новых аэропортовых проектах в Казахстане. Они планируют инвестировать 500 миллионов долларов в строительство и управление новым аэропортом в Актобе, который будет включать региональный мультимодальный хаб и авиационный технический центр. В рамках отдельного проекта турецкая логистическая компания SSistem объявила о планах строительства мультимодального грузового терминала в аэропорту Актобе. Терминал будет иметь полезную площадь 30 000 квадратных метров и будет включать секции для опасных, радиоактивных и зависящих от температуры грузов.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Сертификация ISAGO

В марте 2024 года Международный аэропорт Астаны (NQZ) стал единственным аэропортом Казахстана, прошедшим сертификацию IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO). Эта сертификация подтверждает соответствие аэропорта международным стандартам безопасности и передовой практике наземного обслуживания.

Перевозка опасных грузов

В апреле 2024 года Казахстан рассмотрел вопрос о безопасной перевозке опасных грузов воздушным транспортом на первом заседании недавно созданной рабочей группы. В эту группу входят представители аэропортов, авиакомпаний, грузовых складов, авиационных учебных центров и грузоотправителей. Цель состоит в разработке нормативных актов и создании культуры безопасности, отраженной в каждом аспекте транспортной деятельности.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И СОГЛАШЕНИЯ

Меморандумы о взаимопонимании с TIACA

В июне 2024 года аэропорты Алматы, Астаны и Караганды подписали Меморандумы о взаимопонимании с Международной ассоциацией грузовых авиаперевозок (TIACA). Эти соглашения направлены на расширение сотрудничества и оказание поддержки аэропортам Казахстана в становлении значимыми игроками в глобальной сети грузовых авиаперевозок.

Казахстанско-Катарское соглашение

В июле 2023 года Казахстан и Катар подписали меморандум о взаимопонимании по увеличению количества рейсов между двумя странами, удвоив количество пассажирских рейсов и увеличив количество грузовых рейсов с 7 до 10 в неделю, при этом Qatar Airways увеличила частоту полетов по маршруту Алматы -Доха.

Инициатива Фонда национального благосостояния

В июне 2024 года было объявлено, что Тимур Турлов из Freedom Holding приобрел 60% акций карагандинского аэропорта “Сары-Арка”, планируя превратить его в мультимодальный хаб, значительно увеличив грузопоток и создав множество рабочих мест. Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына” ищет международную авиакомпанию-партнера для развития транзитных грузовых авиаперевозок в Казахстане и создания местного фидерного авиаперевозчика.

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Долгосрочное видение

Казахстанское видение развития сектора грузовой авиации включает в себя развитие мультимодальных хабов, расширение маршрутов полетов и установление стратегических международных партнерств. Эти усилия направлены на превращение Казахстана в ведущий транзитный узел для грузовых авиаперевозок между Европой и Азией.

Экономический эффект

Ожидается, что развитие грузовой авиации в Казахстане создаст тысячи рабочих мест, привлечет значительные иностранные инвестиции и расширит логистические возможности страны. Этот рост поддерживает более широкие цели экономического развития, позиционируя Казахстан как важного игрока в глобальных сетях грузовых авиаперевозок.

Используя свое стратегическое расположение и инвестируя в инфраструктуру, технологии и международное партнерство, Казахстан уверенно продвигается к тому, чтобы стать крупным центром грузовых авиаперевозок в Центральной Азии и за ее пределами. /// nCa, 15 августа 2024 г. (кросс-пост от aircargo.atocomm.eu) [продолжение следует]