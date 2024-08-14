Как строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан повлияет на транспортное сообщение Центральной Азии?

Запуск железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, строительство которой начнется в октябре 2024 года, укрепит транспортное сообщение в Центральной Азии и повысит транзитную привлекательность региона, считает узбекский эксперт Наргиза Умарова.

Растущая геополитическая напряженность в мире, с одной стороны, угрожает безопасности традиционных морских путей, а с другой – стимулирует развитие наземных транспортных коридоров. Такие изменения способствуют эффективной реализации транзитного потенциала Центральной Азии, расположенной в самом сердце Евразийского континента.

Признавая свою важную роль в налаживании надлежащих коммуникаций между мировыми экономическими центрами, государства региона активно диверсифицируют свои торговые отношения и маршруты. Этот процесс способствует как укреплению транспортных связей внутри региона, так и его интеграции в систему международных транзитных перевозок. Ярким примером является проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан (ККУ).

Межправительственное соглашение о реализации проекта было подписано сторонами 6 июня 2024 года в Пекине. Железная дорога будет проходить по маршруту Кашгар-Торугарт-Макмал – Джалал-Абад -Андижан. Общая протяженность маршрута составит 486 км.

В будущем железнодорожная линия может функционировать как автономный транспортный коридор, обслуживающий экспортно-импортные грузы стран-бенефициаров проекта, или стать важным компонентом межконтинентальных торговых маршрутов. К ним относятся:

Мультимодальные маршруты по линии Китай – Персидский залив и Китай-Европа, проходящие транзитом через Иран. Здесь возможно несколько схем стыковки:

– соединение железнодорожного коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран с железнодорожным коридором Узбекистан-Туркменистан-Иран и далее через иранские порты на побережье Персидского и Оманского заливов в страны Ближнего Востока (в соответствии с Ашхабадским соглашением 2011 года);

– соединение ККУ с Трансафганской железной дорогой с выходом к пакистанским портам в Индийском океане;

– расширение ККУ до Афганистана и строительство коридора Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Афганистан-Иран через иранские порты в страны Персидского залива;

– соединение ККУ с железнодорожным коридором Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция с последующей отправкой грузов в европейские страны.

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан может быть частично интегрирована в следующие существующие транспортные коридоры:

• Мультимодальный маршрут Центральная Азия – Южный Кавказ – Анатолия (CASCA+)

• Транспортный южный коридор в направлении Кыргызстан -Узбекистан – Туркменистан – Каспийское море – Россия.

Запуск железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан значительно укрепит позиции Узбекистана и Кыргызстана в межконтинентальных грузовых перевозках и позволит обойти нынешнюю монополию Казахстана, который является единственной страной Центральной Азии, имеющей железнодорожные пункты пропуска на границе с Китаем. Появится альтернатива Срединному коридору.

Транспортировка грузов из китайского Кашгара до границ Узбекистана по сети автомобильных дорог Кыргызстана занимает 2 дня вместо 10 дней через Казахстан. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан позволит достичь еще больших результатов. Согласно расчетам, торговый путь из Восточной Азии на Ближний Восток и Южную Европу сократится на 900 километров, а сроки доставки товаров – на 7-8 дней.

Ожидается, что с запуском железнодорожного коридора Китай-Кыргызстан-Узбекистан часть китайского грузопотока, идущего по северному и центральному маршруту Среднего коридора (Казахстан) в Европу, будет переориентирована на южный маршрут, проходящий через Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан. Это приведет к расширению транзитных возможностей для стран Центральной Азии и усилит конкуренцию между ними. Однако следует быть осторожным, чтобы не превратить деловую конкуренцию в соперничество, которое может подорвать основы формирующегося единства Центральной Азии. В качестве меры предосторожности предлагается создать специальную структуру в формате юридического лица для координации действий сторон по вопросу совместного развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) с акцентом на консолидацию усилий в этом направлении.

Примечательно, что после подписания в Пекине соглашения о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан некоторые зарубежные СМИ сразу же начали противопоставлять этот проект российской Транссибирской магистрали и Срединному коридору через Казахстан. На наш взгляд, подобные публикации создают предвзятое отношение к новой железной дороге, придавая ей ярко выраженную геополитическую окраску. Ведь для Узбекистана реализация проекта представляет чисто экономический интерес. Это, прежде всего, возможность снизить транспортные расходы при экспорте и импорте товаров, а также заработать на развитии экспорта транзитных услуг.

В сложившейся ситуации представляется важным продвигать наш собственный нарратив о потенциале ККУ, который четко и недвусмысленно выражал бы позицию Узбекистана относительно целей и задач реализуемого проекта.

Запуск железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан придаст импульс развитию новых международных транспортных коридоров, которые обеспечат Кыргызстану выход к морю. В настоящее время действует маршрут Иран-Туркменистан-Узбекистан-Кыргызстан. Железнодорожная линия проходит от порта Бендер-Аббас до города Ош. За девять месяцев 2023 года в этом направлении было перевезено более 33 000 тонн грузов. Стороны рассматривают возможность тестового запуска контейнерного поезда между Ираном и Кыргызстаном. Тем временем Бишкек надеется добраться до границ Турции по иранским дорогам. С этой целью формируется мультимодальный коридор Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан -Иран-Турция.

БИОГРАФИЯ АВТОРА: Наргиза Умарова – научный сотрудник Института перспективных международных исследований (IAIS) Университета мировой экономики и дипломатии (UWED) и аналитик неправительственного исследовательского института “Караван знаний” (Ташкент, Узбекистан).

Ее исследовательская деятельность сосредоточена на изучении событий в Центральной Азии, тенденций региональной интеграции и влияния крупных держав на этот процесс. Также она исследует текущую политику Узбекистана по созданию и развитию международных транспортных коридоров.

/// nCa, 14 августа 2024 г. (первоначально опубликовано на https://cabar.asia/en/how-will-the-construction-of-the-china-kyrgyzstan-uzbekistan-railway-affect-the-transport-connectivity-of-central-asia-2 )