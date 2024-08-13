Телефонный разговор между Президентом Туркменистана и премьер-министром Японии

12 августа 2024 года состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и премьер-министром Японии Фумио Кисидой, сообщает официальное информационное агентство Туркменистана TDH.

«В начале разговора премьер-министр Кисида объяснил, что после землетрясения, произошедшего у побережья префектуры Миядзаки 8 августа, и предупреждения о сильном землетрясении, выпущенного Японским метеорологическим агентством в тот же день, он решил отложить свое участие в саммите Диалога «Центральная Азия + Япония» в целях решения вопросов управления кризисами и реагирования на стихийные бедствия», – сообщил офис японского премьера”, – сообщает Orient со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

В ходе беседы Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан высоко ценит уровень сложившихся межгосударственных отношений с Японией и придает особое значение их дальнейшему развитию по всем приоритетным направлениям.

При этом была подтверждена заинтересованность не только в тесном сотрудничестве между Туркменистаном и Японией на двусторонней основе, но и в партнерстве в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего Организации Объединенных Наций.

Премьер-министр Японии, также с удовлетворением отметив высокий уровень сложившихся межгосударственных отношений, подчеркнул необходимость наращивания традиционных связей и расширения сотрудничества между двумя странами на платформе международных организаций.

В ходе беседы было отмечено, что важное место в туркмено-японском диалоге отводится активизации торгово-экономических контактов. /// nCa, 13 августа 2024 г.