Партнерская программа ФАО-Турция и Туркменистан сотрудничают в борьбе с ржавчинными заболеваниями пшеницы

Партнерская программа ФАО-Турция (FTPP) и Туркменистан успешно завершили двухдневный семинар в Ашхабаде, посвященный разработке Национальной стратегии и плана действий в чрезвычайных ситуациях по профилактике и борьбе с болезнью пшеничной ржавчины.

Семинар, проходивший с 23 по 24 июля 2024 года, был частью текущего проекта “Укрепление регионального сотрудничества и национального потенциала в области борьбы с ржавчинными заболеваниями пшеницы (CAC-Rust)”, осуществляемого при поддержке FTPP II. Проект направлен на расширение регионального сотрудничества и укрепление национального потенциала в борьбе с болезнями пшеницы, вызываемыми ржавчиной, которые представляют серьезную угрозу продовольственной безопасности в Центральной Азии и на Кавказе, а также в других регионах, производящих пшеницу.

Семинар, состоявшийся в отеле “Йылдыз” в Ашхабаде, собрал более 30 участников, включая экспертов, правительственных чиновников и заинтересованные стороны, для оценки состояния дел с ржавчинными заболеваниями пшеницы. Кроме того, были рассмотрены последующие меры для определения необходимых действий по улучшению профилактики и борьбы с ржавчинными заболеваниями пшеницы в Туркменистане.

Представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Министерства сельского хозяйства Туркменистана, Посольства Турции в Ашхабаде и Министерства сельского и лесного хозяйства Турции выступили с презентациями и обменялись идеями, предоставив ценную информацию и данные о текущей ситуации с болезнями пшеницы, вызванными ржавчиной.

На семинаре была подчеркнута важность устойчивых методов ведения сельского хозяйства, повышения производительности и улучшения условий жизни фермеров, а также важность укрепления сотрудничества между странами и международными организациями, такими как ФАО.

Основные результаты семинара включают ряд рекомендаций по профилактике и борьбе с заболеваниями пшеницы в рамках комплексной национальной стратегии и плана действий в чрезвычайных ситуациях. В стратегии описываются институциональные условия, конкретные действия, необходимые для обеспечения эффективной профилактики и борьбы с болезнями в стране.

Участники семинара отметили поддержку и возможности сотрудничества, предоставляемые проектом и Партнерской программой ФАО-Турция. Они также выразили признательность за усилия, предпринятые для разработки Национальной стратегии и Плана действий в чрезвычайных ситуациях по профилактике и борьбе с ржавчинными заболеваниями пшеницы в Туркменистане. Информация, собранная на семинаре, ляжет в основу стратегии и плана действий в ЧС.

Участники согласились с тем, что эффективность усилий по борьбе с ржавчинными заболеваниями пшеницы в стране будет повышена за счет приоритизации профилактических мер, разработки эффективной программы селекции пшеницы для улучшения устойчивых к болезням сортов и укрепления сектора семеноводства.

Рекомендации также включали разработку надежной системы мониторинга и раннего предупреждения, увеличение инвестиций в развитие человеческих ресурсов, а также укрепление сотрудничества с национальными и международными организациями, такими как ФАО, Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ICARDA) и Международный центр по улучшению качества кукурузы и пшеницы (CIMMYT). Считается, что эти усилия повысят устойчивость производства пшеницы и жизнеспособность сельского хозяйства в стране в долгосрочной перспективе за счет снижения зависимости от импортных семян и использования химических пестицидов.

На заключительном заседании Суат Каймак, руководитель отдела исследований здоровья растений Главного управления сельскохозяйственных исследований Турции, отметил, что его организация рада сотрудничеству с Туркменистаном в рамках партнерской программы ФАО-Турция.

Керимназар Маметгулов, старший научный сотрудник по ржавчинным болезням пшеницы Министерства сельского хозяйства, выразил благодарность за поддержку, оказанную проектом по улучшению борьбы с заболеванием.

Фазиль Дусунчели, специалист по сельскому хозяйству ФАО и технический руководитель проекта, заявил, что «семинар был ключевым мероприятием проекта и что его результаты лягут в основу эффективной национальной стратегии по более эффективной борьбе с ржавчинными болезнями пшеницы в стране».

В заключение он добавил, что семинар является хорошим примером для аналогичных мероприятий в других странах региона, где осуществляются проекты.

О партнерских программах ФАО и Турции

Целями партнерских программ ФАО и Турции являются оказание поддержки в обеспечении продовольственной безопасности, сокращении бедности в сельской местности и устойчивом лесопользовании, борьбе с опустыниванием и сохранении экосистем в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане и Узбекистане, а также в других странах, представляющих взаимный интерес.

В рамках первого этапа Партнерской программы ФАО-Турция в области продовольствия и сельского хозяйства (FTPP), учрежденной в 2007 году, в целевой фонд были внесены взносы на общую сумму 10 миллионов долларов США, финансируемые правительством Турции и представленные Министерством сельского и лесного хозяйства. В ходе первого этапа программы в период с 2009 по 2015 год в 16 странах было реализовано 28 проектов.

В 2014 году Турция и ФАО приступили ко второму этапу FTPP с дополнительным финансированием в размере 20 миллионов долларов США, в результате чего общий вклад Турции составил 30 миллионов долларов США. ///ФАО, 9 августа 2024 г.