Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

Прежде всего хотел бы выразить признательность Президенту Республики Казахстан уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за гостеприимство и прекрасную организацию заседания.

Наши ежегодные встречи уже вошли в традицию и, как показывает практика, они всегда актуальны. В ходе этих заседаний идёт конструктивный, открытый, доверительный диалог, что помогает нам «сверить часы», лучше понять насущные вопросы взаимодействия и на этой основе принимать конкретные решения.

Как инициатор организации данного формата встреч на высшем уровне Туркменистан исходит из того, что они должны носить именно консультативный характер, быть платформой для политического общения без жёстко регламентирующих правил и процедур. Такой подход оправдывает себя, позволяет иметь более объективное, широкое, «панорамное» представление о ходе нашего взаимодействия, вносить предложения и коррективы, высказывать мысли и оценки в режиме свободного обмена.

Полагаю, что изначальный смысл и предназначение Консультативных встреч должны быть сохранены. Создание в их рамках каких-то многосторонних структур и институций, на наш взгляд, нецелесообразно. Мы прекрасно понимаем друг друга, каждая наша встреча завершается ясным итоговым документом, на основе которого мы работаем дальше. Полагаем, что и с политической, и с практической точек зрения нет нужды обременять созданный формат учреждением дополнительных надстроек.

Другим важным элементом Консультативных встреч, по нашему мнению, является участие в них только глав государств Цент­ральной Азии. Это обусловлено в первую очередь сугубо региональной тематикой нашего пятистороннего политического диалога. Безусловно, вопросы, вытекающие из международной повестки дня, всегда были и остаются актуальными для нас с точки зрения их обсуждения и выработки консолидированных позиций наших пяти государств по межрегиональным, континентальным и глобальным проб­лемам. Такой подход обеспечит высокую результативность совместной работы, позволит нам сконцентрироваться на воп­росах сотрудничества, касающихся только пяти государств Центральной Азии.

Уважаемые главы государств!

На нынешнем этапе, на фоне сложностей мировой обстановки, главным и безусловным приоритетом для государств Центральной Азии должно оставаться сохранение мира, согласия и стабильности. Мы едины в том, чтобы сделать наш регион процветающим, высокоразвитым и глубоко интегрированным в современные глобальные связи, сохраняя при этом свою самобытность, самостоятельность и право выбора внутренней и внешней модели развития. Убеждён, что только при таких условиях наши государства и народы смогут обеспечить себе достойное и уверенное будущее.

Нельзя позволить осуществиться попыткам втянуть наш регион в какие-то сферы влияния, тем более в конфликты, дать основания усомниться в самостоятельности и субъектности Центральной Азии как геополитического, экономического, культурно-цивилизационного пространства с тысячелетней историей. У наших народов своя повестка: это – мир, добрососедство, братство и сотрудничество.

Непременным условием сохранения безопасности региона являются стабильность и спокойствие по периметру его внешних границ. Я имею в виду в первую очередь вопрос нашего взаимодействия на афганском направлении.

С уважением относясь к позиции, которую имеет отдельно каждая из наших стран, считаю, тем не менее, что нам как соседям Афганистана нужно использовать открывающиеся возможности и признаки стабилизации для выработки общей позитивной, конструктивной и реалистичной линии в отношении действующей афганской администрации. На наш взгляд, во главу угла должны ставиться интересы и чаяния афганского народа, его стремление к прочному миру и созидательной общенациональной работе по восстановлению экономики и социальной сферы.

Роль стран Центральной Азии в этом процессе является ключевой. Только в кооперации с нами можно в практических терминах говорить об интеграции Афганистана в международные экономические связи, о реализации инфраструктурных и логистических проектов. Нас с Афганистаном связывают исторические, духовные, родственные связи. Использовать их для помощи в создании нового, мирного, стабильного Афганистана – наш общий долг и ответственность.

Другой важнейший аспект региональной стабильности – согласованность действий государств Центральной Азии в политико-дипломатической, правоохранительной и специальной сферах.

Туркменистан выступает за активизацию работы внешнеполитических ведомств по выработке консолидированных подходов к вопросам противодействия новым известным угрозам, дестабилизации нашего региона, защиты информационного пространства, предупреждения и нейтрализации попыток проникновения радикальных и экстремистских элементов. Полагаю важным создание условий для тесной и скоординированной работы наших пограничных, миграционных, таможенных ведомств, специальных служб.

Разумеется, в приоритете региональной повестки остается успешное экономическое развитие через тесное и взаимовыгодное партнёрство.

Здесь ключевое значение имеет сотрудничество в транспорте и коммуникациях. Сегодня эта сфера развивается стремительно, конкуренция возрастает, идёт активная деятельность по созданию новых транспортно-транзитных коридоров в Евразии. Вовремя и эффективно встроить наш регион в эти процессы, используя географические, логистические и другие преимущества, – такова, полагаю, должна быть общая задача центральноазиатских государств в самом ближайшем будущем.

Убеждён, что у нас есть все предпосылки выстроить и стать частью устойчивых, магистральных линий экономического партнёрства: Север–Юг и Восток–Запад.

Если говорить о транспортном сегменте, то здесь выделяем маршруты через Центральную Азию из Китая в Европу и на Ближний Восток.

Конкретно, речь идёт о транзитных коридорах Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция с выходом на Европу, а также Китай–Таджикистан–Узбекистан–Туркменистан–Иран и далее на Ближний Восток. Особое значение уделяем маршруту транспортировки грузов по линии Китай–Казахстан–Туркменистан–Иран–Персидский залив. В этой связи видим перспективы объединения ресурсных, экономических и транспортных возможностей Центральной Азии, Индии и Пакистана, связанности двух субконтинентов и выхода в Мировой океан. Здесь следует отметить большой потенциал сотрудничества центральноазиатских стран в транспортной сфере с Афганистаном. Сегодня наши государства делают очень многое для расширения транспортно-коммуникационной инфраструктуры в афганском направлении.

Другой значимый комбинированный водно-сухопутный маршрут – это коридор Центральная Азия–Каспий–Чёрное море. Уверен, что при сложении совместных усилий мы сможем вместе реализовать крупномасштабные транспортные проекты вдоль данного пути.

Конечно, усиление транспортной взаи­мосвязанности между Азией и Европой предполагает создание на территориях наших стран современной логистики, гармонизацию законодательств, взаимное предоставление таможенных, тарифных и иных преференций. Здесь есть над чем работать, и мы предлагаем приступить к практическому осуществлению перечисленных задач в самое ближайшее время.

Уважаемые участники заседания!

В современных условиях повышается роль наших государств в международном энергетическом сотрудничестве, удовлетворении объективных запросов в энергоресурсах наших стран.

Стратегическая цель – это обеспечить растущие энергетические потребности государств Центральной Азии с учётом наличия и появления в будущем новых промышленных и сельскохозяйственных мощностей, объектов инфраструктуры, а также запуска совместных производственных проектов. Не в последнюю очередь такая система должна гарантировать наши страны от возможных ­негативных сценариев на мировом энергетическом рынке, минимизировать их последствия, создать необходимый запас прочности национальных энергосистем на случай непредвиденных обстоятельств техногенного и природного характера.

Мы неоднократно заявляли о готовности Туркменистана к совместной работе с центрально­азиатскими странами в сфере энергетики.

Не должны оставаться в стороне и такие серьёзные вопросы, как расширение торговли, промышленная кооперация, партнёрство в сфере малого и среднего предпринимательства. Здесь, опираясь на хороший совместный опыт и традиции добрососедства, мы способны дать должные стимулы для увеличения товарооборота, создавать и активно использовать новые каналы взаимодействия между бизнес-сообществами, поощрять совместные инвестиции в проекты на территориях наших государств, развивать приграничную торговлю.

Уважаемые главы государств!

Хотел бы проинформировать Вас, что 11 октября этого года в Туркменистане состоится Международный форум «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа современного мира и развития», посвящённый 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

Махтумкули – выдающийся сын туркменского народа, но его философское и поэтическое наследие принадлежит всему Востоку и миру в целом, и в особой степени – нашим соседям, народам Центральной Азии.

Приглашая на этот Форум руководителей многих государств, мы рассматриваем его не просто как дань уважения Махтумкули, но и как значимую и своевременную возможность для широкого и уважительного международного диалога, трибуну для изложения конструктивных, созидательных подходов и точек зрения на судьбы мира, состояние нынешних глобальных политических, социокультурных, геоэкономических и гуманитарных связей, их тенденций и перспектив. Сегодня такой диалог особенно востребован. И мы придаём ключевое значение тому, чтобы позиции братских государств Центральной Азии прозвучали на нём весомо и авторитетно, были услышаны и поняты.

Пользуясь случаем, я с большим уважением приглашаю Вас, уважаемые главы государств, на предстоящий Международный форум. Рассчитываем на Ваше активное участие. ///TDH, 9 августа 2024 г.