В Астане прошла встреча Президентов Туркменистана и Казахстана

В пятницу, 9 августа в Астане состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Во встрече приняли участие также члены делегаций.

Токаев поблагодарил Президента Туркменистана за участие в работе Саммита, а также отметил значимость его визита с точки зрения дальнейшего продвижения многопланового партнерства между странами.

«Казахско-туркменские отношения развиваются успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства. […] Экономическое сотрудничество развивается по восходящей. Правительства работают над доведением объема взаимной торговли до 1 млрд долларов. Для этого у наших стран имеются все возможности. На стадии реализации находится ряд проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, логистики и других областях. Создаются благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обмена», – подчеркнул Президент Казахстана.

В свою очередь Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в различных направлениях. Осуществляется активный политический диалог, развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, укрепляются межпарламентские контакты. Туркменистан и Республика Казахстан всегда поддерживают друг друга в рамках ООН и в других авторитетных международных организаций.

Переходя к теме торгово-экономических отношений, являющихся одним из важных направлений туркмено-казахстанского сотрудничества, глава Туркменистана сделал акцент на значимости транспортной сферы. Здесь предлагается усилить совместную работу вдоль транскаспийского транспортного коридора с использованием потенциала морских портов Туркменбаши, Актау и Курык.

Вместе с тем, предлагается в полной мере задействовать возможности железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран и активизировать функционирование транспортно-транзитного коридора Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран.

Другое приоритетное направление экономического сотрудничества – энергетика. Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, в ходе состоявшихся встреч Аркадага с казахстанским лидером были обсуждены возможности двустороннего партнёрства в газовой сфере. В этой связи глава Туркменистана ещё раз подтвердил готовность страны к переговорному процессу по данной тематике.

Наряду с этим, констатировалось наличие большого потенциала для сотрудничества в области электроэнергетики.

Неотъемлемой составляющей туркмено-казахстанских отношений является культурно-гуманитарная сфера. Говоря об этом, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что 25-27 июня текущего года состоялись Дни культуры Туркменистана в Республике Казахстан. А в октябре планируется проведение Дней культуры Казахстана в Туркменистане.

В продолжение встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями по приоритетным вопросам двустороннего сотрудничества. ///nCa, 9 августа 2024 г.