Президент Касым-Жомарт Токаев: стратегический курс Казахстана на укрепление регионального партнерства и повышение роли Центральной Азии на мировой арене остается неизменным

Выступая на 6-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на важность сохранения высокой динамики развития в регионе Центральной Азии в текущих непростых геополитических и экономических реалиях.

Он обозначил ряд актуальных задач, решение которых будет способствовать дальнейшему прогрессу Центральной Азии.

«Сегодня мы наблюдаем опасную эрозию фундаментальных основ системы международных отношений. В этих условиях главной задачей остается сохранение мира и стабильности в нашем регионе», – сказал Токаев.

По его мнению, преодоление современных вызовов и угроз возможно только через укрепление политического диалога и мер доверия между государствами региона.

Президент Казахстана призвал коллег сосредоточить все усилия для того, чтобы Центральная Азия оставалась пространством безопасности, сотрудничества и процветания.

Еще одной актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия. В последние годы в этом направлении достигнуты ощутимые результаты. Планомерно увеличивается объем внутрирегиональной торговли, достигший 11 млрд долларов. Токаев отметил важность наращивания товарооборота и его доведения до 15 млрд долларов в обозримой перспективе.

«Новыми точками роста экономик наших стран могут стать совместные крупные инфраструктурные и транспортные проекты. Хорошие примеры такого взаимовыгодного сотрудничества в регионе уже имеются. Речь идет о Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане, Рогунской ГЭС в Таджикистане, газовых проектах Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, строительстве новых транспортных коридоров и ряде других важных проектов. Приоритетным является развитие сети торгово-логистических и промышленных хабов в приграничных районах», – считает Президент Казахстана.

При этом всестороннее партнерство, как считает Токаев, необходимо укрепить новыми договоренностями в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, логистика, текстильная и химическая промышленность, строительство.

Токаев заявил, что Казахстан поддерживает предложение о создании Делового совета стран Центральной Азии. По его мнению, большое значение имеет дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала региона, а также принятие Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.

«Особое место здесь отводится таким проектам, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, коридор «Север – Юг», инициатива «Пояс и Путь», в которые в той или иной степени вовлечены все страны Центральной Азии. Благодаря совместным усилиям последовательно наращивается потенциал железнодорожной магистрали «Казахстан – Туркменистан – Иран». На сегодня это кратчайший маршрут в страны Персидского залива», – сказал он.

Также Казахстане перспективным считает строительство Трансафганской железной дороги, открывающей доступ на рынки Южной Азии.

Еще одним из ключевых вопросов региональной повестки в выступлении было названо рациональное использование водно-энергетических ресурсов. Президент Казахстана полагает, что требуется выработка новой консолидированной водной политики, основанной на равноправном и справедливом водопользовании, неукоснительном выполнении взаимных обязательств.

В этой связи, Токаев предложил рассмотреть инициативы по совместному строительству гидроэнергетических объектов и учреждению Водно-энергетического консорциума для стран Центральной Азии.

«Актуальными задачами являются цифровизация распределения и учета воды, внедрение технологий космического мониторинга, выстраивание системной научной работы, – подчеркнул он.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан неизменно выступает за расширение пятистороннего взаимодействия в области образования, науки, культуры, развития человеческого капитала. В настоящее время формируется единое центральноазиатское пространство высшего образования.

Сегодня в Казахстане обучается около 9 тысяч студентов из государств региона.

«Казахстан наладил стратегическое партнерство с несколькими десятками признанных вузов из США, Европы, Китая, России, Южной Кореи. Во многих регионах Казахстана последовательно открываются филиалы зарубежных учебных заведений, активно ведется набор студентов. Растет количество исследовательских университетов, открываются технологические парки и инженерные центры. Мы приглашаем молодежь из стран Центральной Азии и Кавказа использовать эти возможности и получить востребованное двудипломное образование международного уровня», – сказал Президент.

Глава Казахстана обратил внимание на необходимость активизации взаимодействия в информационно-аналитической сфере. Он предложил поручить правительствам начать работу по созданию совместных медиапродуктов.

Токаев подчеркнул неизменность стратегического курса Казахстана на всемерное укрепление регионального партнерства и повышение роли Центральной Азии на мировой арене.

«На национальном уровне мы твердо придерживаемся формулы «Успешная Центральная Азия – это Успешный Казахстан». Убежден, что будущее нашего региона зависит исключительно от доверительного диалога и сотрудничества наших стран, совместного поиска адекватных ответов на все внутренние и внешние вызовы, – подытожил Президент Казахстана. ///nCa, 9 августа 2024 г.