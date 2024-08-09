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Казахстан и Туркменистан укрепляют экономическое сотрудничество: объем взаимной торговли вырос почти на треть

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В Астане, 9 августа, состоялась встреча первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Романа Скляра с заместителями Председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыром Атдаевым и Баймыратом Аннамаммедовым.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями об экономической ситуации в Казахстане и Туркменистане, обсуждение текущего статуса и перспективы развития казахстанско-туркменского торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в области энергетики.

Обе страны поступательно расширяют торгово-экономическое сотрудничество по всему спектру взаимодействия. Так, за 5 лет объем взаимной торговли между странами увеличился в 4 раза, только за последний год вырос на 28%. Товарооборот за 6 месяцев текущего года составил $237,2 млн.

Роман Скляр отметил, что взаимодействие между Казахстаном и Туркменистаном развивается в духе партнерства и добрососедства, а также имеются большие перспективы развития двустороннего экономического сотрудничества.

Стороны выразили уверенность, что принятые решения позволят придать дополнительный импульс развитию двусторонних отношений по всем направлениям казахстанско-туркменского взаимодействия. ///Официальный вебсайт Премьер-министра Казахстана, 9 августа 2024 г.

 

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