РЦПДЦА готов внести свой позитивный вклад в укрепление многопланового взаимодействия в Центральной Азии – Каха Имнадзе

Заместитель Премьер-министра – Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял в среду, 7 августа, Специального представителя Генерального секретаря ООН – Главу Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Каху Имнадзе, который прибыл в Астану для участия в 6-й Консультативной встрече Глав государств стран ЦА.

Стороны обсудили возрастающую роль Центральной Азии, а также вызовы, которые стоят перед регионом. Отметили важность развития и укрепление инструментов превентивной дипломатии для сохранения мира и безопасности в регионе, сообщает МИД Казахстана.

Нуртлеу отметил, что Казахстан признаёт лидирующую роль ООН в решении вызовов в сфере безопасности и устойчивого развития и придаёт сотрудничеству с Организацией приоритетное значение.

«Казахстан заинтересован в продолжении многочисленных созидательных процессов в регионе Центральной Азии, с непосредственным участием ООН» – заявил министр.

В свою очередь, Имнадзе позитивно отметил текущее председательство Казахстана в ряде региональных организаций, а также выразил благодарность за приверженность страны принципам мультилатерализма.

«Я, как Глава РЦПДЦА, готов внести свой позитивный вклад в укрепление многопланового регионального взаимодействия», – подчеркнул он.

В заключение стороны подтвердили готовность поддерживать тесные контакты на всех уровнях.

Региональный центр Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии является специальной политической миссией Департамента ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства, созданной по инициативе правительств пяти государств Центральной Азии в 2007 году, со штаб-квартирой в г. Ашхабад, Туркменистан.

Основной задачей Центра является оказание содействия государствам Центральной Азии в выявлении и устранении существующих и потенциальных угроз миру и безопасности в регионе. Кроме того, Центр способствует продвижению партнёрских отношений между государствами Центральной Азии в сотрудничестве с региональными и международными организациями. ///nCa, 8 августа 2024 г.