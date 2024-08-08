Чего ждать от 6-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии

Алишер Тастенов, главный эксперт Отдела азиатских исследований Казахстанского Института Стратегических Исследований при Президенте Казахстана

9 августа в Астане пройдет 6-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии (КВГГЦА). Ожидается, что это будет знаковое для развития региона мероприятие, которое определит дальнейшую динамику многопланового сотрудничества.

На саммите планируется принятие Стратегии развития региональной кооперации «Центральная Азия-2040». Этот концептуальный документ был разработан для расширения пятистороннего взаимодействия и укрепления международной субъектности Центральной Азии.

В центре внимания КВГГЦА будут также вопросы развития кооперации, стабильности и безопасности в регионе, в том числе торгово-экономическое партнерство, развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Консультативные встречи лидеров стран Центральной Азии проводятся с 2018 года и стали больше, чем традицией, выступая конструктивной площадкой регионального сотрудничества и развития с принятием совместных действий для решения общих вызовов. Примечательно, что первая встреча была проведена именно в Казахстане, в Астане. Сегодня же назрел вопрос организации рабочего органа ежегодных встреч на высшем уровне.

Следует отметить, что за последние годы уровень сотрудничества центральноазиатских стран значительно вырос, повысилась динамика взаимодействия как внутри региона, так и в формате «С5+1».

Выросла приоритетность региональных отношений, достигнуты новые вершины партнерства. Так, с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном заключены и расширены договоры о союзнических отношениях.

Расширяется взаимодействие не только в политической, но и торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, экологической, водно-энергетической и гуманитарной сферах. Только за последние 10 лет взаимная торговля стран региона увеличилась в 2,5 раза и достигла почти 11 млрд долларов, из них только наш экспорт составляет 5,5 млрд долларов.

В целом укрепление регионального сотрудничества, улучшение инвестиционного климата становится ключевыми факторами для развития экономического сотрудничества и делового климата в Центральной Азии./// КИСИ, 7 августа 2024 г.