Во вторник, 6 августа, в Астане, состоялась первая встреча министров энергетики государств Центральной Азии. Мероприятие прошло под председательством министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева.

Во встрече приняли участие:

Кыргызстан – Министр энергетики Ибраев Таалайбек

Таджикистан – Министр энергетики и водных ресурсов Джума Далер Шофакир

Узбекистан – Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов

Туркменистан – Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов

Азербайджан –Заместитель Министра энергетики Орхан Зейналов

Открывая встречу, глава Минэнерго Казахстана отметил имеющийся колоссальный потенциал в развитии энергетического сотрудничества и в укреплении существующих связей между странами Центральной Азии.

По его словам, сегодня среди вызовов, с которыми сталкиваются страны ЦА, являются глобальное нарушение стабильности поставок энергетических ресурсов, колебания цен на нефть и газ и другие факторы.

«Для обеспечения надежности поставок энергии необходимо разрабатывать механизмы для прогнозирования и управления этими вызовами, а также укреплять сотрудничество между нашими странами», – предложил А. Саткалиев.

Также он призвал коллег активизировать работу по укреплению сотрудничества посредством расширения возможностей для торговли энергоресурсами, а также наладить развитие низкоуглеродного направления, достижение углеродной нейтральности и поэтапного энергетического перехода.

«Помимо этого, важным фактором развития регионального сотрудничества является всестороннее привлечение инвестиций и реализация крупных совместных технологических проектов в энергетической отрасли, с целью стимулирования развития современной энергетической инфраструктуры стран Центральной Азии», – отметил министр.

По мнению Саткалиева, также следует изучить возможность реализации совместных проектов в газовой отрасли.

Глава Минэнерго Казахстана напомнил, что в настоящее время Казахстан начинает реализацию глобального проекта в области развития и передачи зеленой энергии с Азербайджаном и Узбекистаном, а также ведет активное обсуждение по строительству крупномасштабной гидроэлектростанции Камбаратинская ГЭС-1 с Кыргызстаном и Узбекистаном.

«В этой связи предлагаю рассмотреть возможность реализации подобных проектов с государствами региона, в частности в газовой отрасли», – предложил он.

По итогам встречи главы энергетических ведомств ЦА подписали коммюнике, которое заложит фундамент для дальнейшего успешного сотрудничества по всем ключевым направлениям между странами.

В коммюнике отмечается, что стороны продолжат укреплять сотрудничество и расширять возможности для торговли энергоресурсами, стимулировать развитие современной энергетической инфраструктуры.

Стороны поддерживают расширение сотрудничества между странами Центральной Азии в области развития энергетики. Это включает в себя расширение партнерских отношений в области традиционных источников энергии, таких как нефть, газ и нефтепродукты, а также в области возобновляемых источников энергии, таких как гидроэнергетика, солнечная энергия и энергия ветра. Выражена также общая приверженность развитию сотрудничества в области использования ядерной энергии в мирных целях и продвижению инициатив в области экологически чистых технологий.

Кроме того, стороны выразили готовность наладить обмен опытом и сотрудничество по области цифровой трансформации электроэнергетики.

В планах также, согласно коммюнике, проработка вопросов внедрения «умных» электросетей и систем хранения электроэнергии с целью повышения качества управления электроэнергетикой в регионе.

Стороны согласились установить постоянный энергетический диалог, создать рабочий орган и проводить регулярные встречи руководителей ведомств.

Казахстан, Узбекистан и Азербайджан продвигаются с планами по экспорту зеленой энергии в Европу

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан создадут совместное предприятие в Баку для реализации проекта экспорта зеленой энергии из стран Центральной Азии в Европу. Согласован также текст соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии. Об этом сообщил замминистра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов на первой встрече министров энергетики государств Центральной Азии в Астане. [ТАСС]

“Имеются хорошая динамика и прогресс в рамках реализации проекта соединения энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана с целью экспорта зеленой энергии из Центральной Азии в Азербайджан и далее в Европу. Между сторонами согласовано техническое задание на проведение предварительного технико-экономического обоснования по реализации проекта. Совместная рабочая группа достигла договоренности о создании совместного предприятия в Баку с участием национальных энергетических компаний”, – сообщил Зейналов.

Замминистра подчеркнул, что растущая значимость альтернативных транспортных коридоров и маршрутов, которые диверсифицируют доставку энергоресурсов на мировые рынки, усилила объединяющую роль Азербайджана между Центральной Азией и Европой и актуализировала возможность совместного использования потенциала энергетических коридоров.

“Экспортные коридоры, идущие через Азербайджан, открывают широкие перспективы для передачи “зеленой” энергии из стран Центральной Азии в Европу. Доступ к данным коридорам может обеспечить диверсификацию рынков для экспорта электроэнергетических ресурсов стран ЦА”, – подчеркнул Зейналов. [Sputnik Азербайджан]

Затрагивая вопросы энергетического сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии, Зейналов отметил, что оно плодотворно развивается как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Узбекистан и Азербайджан продолжают сотрудничать как в сфере нефти и газа, так и в области возобновляемых источников энергии. «Для взаимной торговли нефтепродуктами создано совместное предприятие Turan Energy, также сейчас рассматривается вопрос взаимного участия в нефтегазовых проектах», – сказал Зейналов.

С марта прошлого года возобновилась транспортировка казахстанской нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан. ///nCa, 7 августа 2024 г.