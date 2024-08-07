В Ашхабаде обсуждены вопросы совершенствования законодательства в области устойчивого земле- и водопользования

В Ашхабаде состоялся «круглый стол» по совершенствованию законодательства в рамках совместного проекта Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и ПРООН/ГЭФ по укреплению устойчивости Туркменистана к последствиям кризиса Аральского моря, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Проект ориентирован на сохранение экосистем и рациональное использование природных ресурсов туркменского Приаралья, куда относятся территории Дашогузского и Лебапского велаятов. В этой части страны, испытывающей влияние Арала, располагаются два государственных заповедника – Капланкырский и Амударьинский.

Участники встречи – представители Меджлиса Туркменистана, Министерства сельского хозяйства, хякимлика Дашогузского велаята, научного и экспертного сообщества страны – обсудили опыт совершенствования нормативов в области устойчивого земле- и водопользования, а также природоохранной деятельности, которая осуществляется в пределах девяти государственных природных заповедников, относящихся к структуре Министерства охраны окружающей среды Туркменистана.

Обзор экологического и водно-земельного законодательства страны представила главный юрист министерства Джорагуль Халбаева. О видах хозяйственной деятельности в бассейне Аральского моря, потребностях в водообеспеченности говорил научный сотрудник Туркменского государственного водохозяйственного научно-производственного и проектного института «Türkmensuwylymtaslama» Курбан Хоммадов.

Директор Национального института пустынь, растительного и животного мира Пирли Кепбанов сфокусировал внимание собравшихся на вопросах совершенствования лесоводства, родственного пастбищам. Огромные площади таких территорий расположены в Каракумах, степень их обводнения играет важную роль для развития отечественного животноводства.

Эксперты аральского проекта Роза Беркелиева и Светлана Исаева подготовили презентации, посвящённые водо- и землепользованию в различных отраслях экономики, а также вопросам внедрения в национальное законодательство принятой на международном уровне терминологии, касающейся ограничений хозяйственной деятельности в пределах особо охраняемых природных территорий.

Представитель Глобального водного партнёрства Гульджамал Нурмухаммедова осветила тему поддержания экологической целостности водных угодий в рамках существующих в стране законодательных процедур.

Обмен мнениями, поиск новых точек соприкосновения, приведение социально-экономического развития и природопользования к состоянию синергии, достижению практической пользы для природы и человека, оценка антропогенного воздействия на экологию и состояние биоразнообразия стали полезным итогом встречи.///nCa, 7 августа 2024 г.