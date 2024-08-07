ПРООН поддерживает молодежное предпринимательство в Туркменистане

Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане, в рамках Странового компонента по Туркменистану регионального проекта «Продвижение устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии”, провела серию наставнических тренингов, посвященных основам предпринимательства для молодежи в пилотных регионах проекта. Тренинги были направлены на предоставление молодежи необходимых предпринимательских навыков, стимулирование инноваций в бизнесе и поддержку экономического развития в соответствии с целями ПРООН по укреплению устойчивости и предотвращению насильственного экстремизма в регионе.

Тренинги проводились с 15 июля по 2 августа 2024 года в городе Балканабат, этрапе Бюзмейин и этрапе Сайат и собрали 72 молодых участника, предоставив всестороннюю платформу для изучения ключевых тем предпринимательства, таких как бизнес-планирование, финансовое управление, анализ рынка, а также изучение вариантов государственной поддержки для местных предпринимателей.

Через практические упражнения и групповую работу участники развивали свои бизнес-идеи и получали ценные знания о предпринимательской среде. Тренинг в Сайте активно привлек местные власти и Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана, создавая возможности для участников получить дальнейшую поддержку и наставничество.

«Тренинг дал мне бесценные знания в области предпринимательства и познакомил с различными формами государственной поддержки. Теперь я чувствую себя гораздо более уверенно в своих силах начать и управлять своим собственным бизнесом, и я с нетерпением жду новых возможностей», – сказал участник тренинга Бабалы Хемраев.

Ожидается, что проведенные тренинги позволят молодым женщинам и мужчинам получить знания и инструменты, необходимые для вклада в более динамичную и инклюзивную экономику, а также способствовать миру и стабильности в стране и за её пределами.

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18 февраля 2024 года Правительство Туркменистана и ПРООН подписали Страновой компонент по Туркменистану регионального проекта «Продвижение устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии”. Данный проект, реализуемый в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана, направлен на повышение устойчивости сообществ, расширение прав и возможностей молодежи и противодействие насильственному экстремизму, как это изложено в Специальном отчете о человеческой безопасности человека за 2022 год.

Охватывая Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, инициатива придерживается ориентированного на интересы людей и превентивного подхода. Проект способствует укреплению социальной сплоченности и регионального взаимодействия через организацию встреч высокого уровня, молодежных обменов и учебных мероприятий. Проект строится на диалоге «Центральная Азия плюс Япония» и соответствует Плану действий Генерального секретаря и резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН) 2250 о Молодежи, Мире и Безопасности. ///nCa, 7 августа 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)