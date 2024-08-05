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Президент Казахстана посетит осенью Туркменистан

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В понедельник, 5 августа, состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

Главы государств отметили высокую динамику развития казахско-туркменских отношений и обсудили подготовку к предстоящему визиту Президента Казахстана в Туркменистан осенью этого года, сообщает официальный вебсайт Президента Казахстана «Акорда».

Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.///nCa, 5 августа 2024 г.

 

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