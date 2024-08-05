Газовый “своп” и транспортные коридоры: Как Иран и Туркменистан строят будущее сотрудничества

Объем товарооборота между Туркменистаном и Ираном в настоящее время составляет около 500 миллионов долларов США. Однако, в свете реализации новых экономических проектов, согласованных между двумя странами, этот показатель, несомненно, увеличится. Таким мнением поделился в интервью газете «Туркменистан» Посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани.

По мнению дипломата, подписание в начале июля соглашения о поставках туркменского природного газа в Ирак методом «своп» ознаменовало открытие новой страницы в истории экономического сотрудничества между Туркменистаном и Ираном.

«Разумеется, экспорт туркменского природного газа в Ирак (а в дальнейшем и в другие страны) по схеме «своп» повысит позиции Туркменистана в плане укрепления мира, стабильности и развития. Наряду с этим перспективным направлением экономических отношений считается взаимодействие в области электроэнергетики, как напрямую с Ираном, так и в форме транзита в другие страны», – подчеркнул Рузбехани.

За последние три года проведен ряд двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне, подписано 17 документов о сотрудничестве. Организованы два заседания совместной межправительственной комиссии по консульским, пограничным и таможенным вопросам, первый раунд заседания экономической комиссии, а также десятки встреч на разных уровнях, посвященных отдельным темам сотрудничества, рассказал Посол.

Говоря о близости геополитических и геостратегических взглядов Ирана и Туркменистана, полпред отметил, что Иран является для Туркменистана, в том числе и для других стран Центральной Азии, удобным выходом к водам Персидского залива, открытым морям и в Европу.

В свою очередь, Туркменистан считается перекрестком коммуникаций между Востоком (Китаем) и Западом, Севером и Югом.

«Соответственно, иранская сторона в своем подходе к вопросу международных транзитных перевозок постоянно подчеркивает необходимость усиления инициативы «Один пояс, один путь» и коридора Север-Юг, пересекающего Иран и Туркменистан. С точки зрения регионального сотрудничества наша страна привержена практической реализации Ашхабадского соглашения о транзите, железнодорожного соглашения Казахстан-Туркменистан-Иран», – говорит Рузбехани.

Посол подчеркнул тот факт, что Президент Масуд Пезешкиан в качестве одного из приоритетов правительства Ирана видит укрепление сотрудничества с соседними странами.

«Отрадно, что Туркменистан придерживается такого же подхода», – сказал Посол ИРИ, выразив надежду на то, что двустороннее сотрудничество между Ираном и Туркменистаном будет развиваться высокими темпами. ///nCa, 5 августа 2024 г.