Делегация Туркменистана посетила Республику Филиппины

2 августа 2024 года в рамках визита делегации Туркменистана в Республику Филиппины в Маниле состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Филиппины.

Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, филиппинскую – заместитель секретаря по двусторонним отношениям и делам АСЕАН Департамента по иностранным делам Республики Филиппины Мария Тереза Лазаро.

В ходе консультаций состоялся заинтересованный обмен мнениями по всем ключевым направлениям двусторонней повестки дня, включая вопросы политико-дипломатического взаимодействия, торгово-экономического и культурно-гуманитарного партнерства и наполнения их практическим содержанием.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.

Дипломаты констатировали важность поддержания регулярных контактов на высоком уровне, придающим значительный импульс двустороннему сотрудничеству.

В продолжение консультаций подчеркнута важная роль парламентской дипломатии в развитии туркмено-филиппинских отношений. В данном контексте были выражены единые мнения относительно дальнейшей активизации межпарламентского диалога.

Касаясь вопросов активизации торгово-экономических отношений, дипломаты выразили готовность к развитию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и др. Анализируя текущее состояние торгового сотрудничества, стороны обменялись мнениями об импортном и экспортном потенциале двух стран. На переговорах также предметно рассмотрены состояние договорно-правовой базы сотрудничества и предложения по ее расширению.

Стороны также акцентировали внимание на значимости связей в гуманитарно-культурной сфере как неотъемлемого фактора, способствующего сближению народов.

В тот же день состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана А.Гурбанова с Секретарем иностранных дел Республики Филиппины Энрике Манало. В продолжение беседы был подтвержден обоюдный настрой на активизацию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных областях с упором на развитие связей в торгово-экономической и гуманитарной сферах, совершенствование договорно-правовой базы.

По итогам переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Туркменистана и Департаментом по иностранным делам Республики Филиппины о политических консультациях.

В рамках визита делегации Туркменистана в Республику Филиппины состоялась встреча делегации Туркменистана с Вице-президентом Торгово-промышленной палаты Республики Филиппины Джудэ Агулиар.

Стороны констатировали, что туркмено-филиппинские дружеские и партнерские отношения основываются на принципах взаимного уважения, доверия и равноправия. В связи с этим, собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении межгосударственных связей.

3 августа 2024 года, во второй день визита в Республику Филиппины делегация Туркменистана посетила свободную экономическую зону «Кларк-Фрипорт». Данный визит стал важным этапом в углублении сотрудничества между двумя странами, предоставив возможности для обмена опытом и обсуждения перспектив совместных проектов.

Встреча с Управлением по преобразованию и развитию баз (BCDA) была посвящена изучению возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. Филиппинская сторона представила детальную презентацию, посвящённую свободной экономической зоне «Кларк-Фрипорт» и амбициозному проекту создания нового экологически чистого города. Также была проведена экскурсия по территории Кларка, что позволило туркменской делегации наглядно ознакомиться с достижениями и инициативами филиппинской стороны.

Туркменская делегация высоко оценила реализуемый проект и выразила заинтересованность в обмене опытом в сфере создания и управления свободными экономическими зонами.

Кроме того, в ходе встречи туркменская сторона провела презентацию, посвященную умному городу Аркадаг. Филиппинские коллеги были приглашены посетить Туркменистан, чтобы подробнее ознакомиться с современным городом «Аркадаг» и установить более глубокие контакты.

Такой обмен опытом и совместные инициативы свидетельствуют о стремлении обеих сторон к укреплению двусторонних отношений и реализации совместных проектов в области экономического развития и инфраструктуры. ///nCa, 5 августа 2024 г. (на основе пресс-релизов МИД Туркменистана)