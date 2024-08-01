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Туркменистан готов к продолжению сотрудничества с Турцией в энергетической сфере, заявил Президент Сердар Бердымухамедов

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Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана углублению энергетических связей с Турцией во время встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром в среду, 31 июля, в Ашхабаде.

В ходе встречи подчеркивалось, что Турция занимает одну из лидирующих позиций во внешнеторговом обороте Туркменистана. Существуют огромные возможности для развития двусторонних и региональных отношений в топливно-энергетическом секторе, рудном производстве, в областях транспорта и связи, сельскохозяйственной отрасли и в сфере инвестиций, сообщает TDH.

Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан относится к числу стран, богатых природными ресурсами, и готов в дальнейшем продолжить сотрудничество с Турцией в энергетической сфере.

В настоящее время одним из важнейших вопросов является транспортировка туркменского газа в братскую Турецкую Республику, а затем в страны Европы, заявил он.

В данной связи подчёркивалось, что в рамках визита Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в Турцию в марте текущего года были подписаны «Декларация о намерениях по сотрудничеству в области углеводородных ресурсов между Туркменистаном и Турецкой Республикой» и «Меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросу развития партнёрства в области природного газа между Государственным концерном «Türkmengaz» и Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики». Как отмечалось, данные документы служат важной правовой основой для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Наряду с этим в настоящее время продолжается строительство электростанции комбинированного цикла на туркменском побережье Каспия, ввод в строй которой позволит наладить экспорт туркменской электроэнергии в соседние государства через Каспийское море, а также поставлять её в Турцию и в другие страны.

В этой связи предметом обсуждения стали возможности наращивания взаимодействия в вышеназванных направлениях. В данном контексте глава государства подтвердил готовность рассмотреть предложения и поддержать плодотворные инициативы турецкой стороны.

В завершение встречи была выражена уверенность, что стратегическое межгосударственное сотрудничество будет и впредь успешно развиваться.///nCa, 1 августа 2024 г.

 

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