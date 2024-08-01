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Освоение нефтегазовых и минеральных ресурсов, электроэнергетика – ключевые темы туркмено-турецких переговоров в Ашхабаде

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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар провел в Ашхабаде переговоры с руководителями нефтегазовой отрасли Туркменистана

«В ходе интенсивных двусторонних переговоров, проведенных нами в Туркменистане, мы встретились с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана по вопросам нефти и газа Батыром Амановым, председателем концерна «Туркменгаз» Максатом Бабаевым и председателем «Туркменнебит» Гуванчем Агаджановым», – сообщил министр в своих соцсетях.

По словам Байрактара, стороны обсудили шаги, которые необходимо предпринять для реализации подписанного в марте меморандума о взаимопонимании по поставке туркменского газа в Турцию и далее в Европу через турецкую территорию.

«Кроме того, мы рассмотрели  возможности сотрудничества в области разведки и добычи нефти и газа на суше и на море в Туркменистане», – добавил он.

В рамках запланированных мероприятий турецкая делегация провела также встречи с руководителями Государственной корпорации «Türkmengeologiýa» и Министерства энергетики страны, сообщает Государственное информационное агентство TDH.

Предметом заинтересованного обсуждения стали перспективы и возможности активизации сотрудничества в таких стратегических сферах, как ТЭК и электроэнергетика.

В ходе встречи с руководителем Государственной корпорации «Türkmengeologiýa» турецкая сторона ознакомила участников встречи с деятельностью компании «МТА», озвучив предложение о проведении совместных горнорудных работ, в том числе по добыче полезных ископаемых в Койтендаге и редких минералов в заливе Гарабогаз.

В свою очередь туркменская сторона заявила о готовности рассмотреть данные предложения.

На встрече с руководителями и представителями Министерства энергетики страны отмечалось, что в Туркменистане на государственном уровне придаётся большое значение эффективному использованию электроэнергии, внедрению энергосберегающих технологий и применению возобновляемых источников энергии. Подчёркивалось, что для успешного решения поставленных задач приоритетное внимание уделяется освоению передового мирового опыта и внедрению инновационных технологий.

Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики проинформировал о развитии энергетического сектора в своей стране, сообщив, что в настоящее время изучаются новые рынки для импорта электроэнергии, выразив готовность к обсуждению данного вопроса.///nCa, 1 августа 2024 г.

 

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