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Объем газовой торговли в ближайшие 20 лет между Турцией и Туркменистаном может составить 300 млрд. кубометров – министр энергетики Турции

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Турция и Туркменистан стремятся к тому, чтобы в ближайшие 20 лет ежегодный объем торговли газом между этими странами составлял 15 миллиардов кубометров или в сумме 300 миллиардов кубометров, сообщило в среду Министерство энергетики и природных ресурсов Турции.

Чтобы достичь такого объема, двум странам «нужен трубопровод», но, используя существующую инфраструктуру, Анкара и Ашхабад намерены начать с первоначального объема в 2 млрд кубометров с помощью своп-схемы, говорится в заявлении министерства, в котором цитируется министр энергетики Альпарслан Байрактар.

Заявление было сделано после двухдневного визита Байрактара в Туркменистан, где он встретился с высокопоставленными чиновниками из энергетической отрасли.

Анкара работает над транспортировкой туркменского газа в Турцию, а затем в Европу, заявил Байрактар.

По его словам, есть несколько альтернативных вариантов реализации проекта.

«Конечным и наиболее важным из них является строительство трубопровода через Каспийское море, который сможет транспортировать гораздо большие объемы природного газа, и долгосрочное соглашение о транспортировке этого природного газа на западные рынки, в Турцию и Европу», – сказал он.

Байрактар, указывая на другие области сотрудничества в области природного газа, отметил инвестиционный план Туркменистана по хранению природного газа.

«BOTAS (Турецкая нефтепроводная корпорация) обладает очень важными компетенциями и инфраструктурой в этом отношении», – отметил он. «У нас в Турции имеется около 6 млрд куб. м мощностей по хранению природного газа. Мы хотим увеличить этот показатель до 12 млрд куб. м к 2028 году».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в прошлом месяце, что поставки туркменского газа в Турцию и Европу по проекту расширенного Трансанатолийского газопровода (TANAP) – это лишь вопрос времени.

Ранее в этом году Байрактар и министр экономики Азербайджана подписали всеобъемлющее соглашение о расширении пропускной способности нескольких газопроводов. Байрактар заявил, что сделка позволит к 2030 году поставлять дополнительные объемы газа из Азербайджана, а из Каспийского региона в Турцию и Европу, хотя точные объемы пока не объявлены.

Также было достигнуто соглашение о транспортировке туркменского природного газа в Турцию через Азербайджан и Грузию. ///Anadolu Ajansi, 31 июля 2024 г.

 

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