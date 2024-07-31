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Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в церемонии инаугурации Президента Исламской Республики Иран

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30 июля 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в церемонии инаугурации вновь избранного Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.

В рамках визита Президент Исламской Республики Иран принял Министра иностранных дел Туркменистана, в ходе которого Р.Мередов передал от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравления и наилучшие пожелания Главе соседнего государства по случаю вступления в должность Президента Исламской Республики Иран.

Следует отметить поступательную динамику туркмено-иранского партнёрства, носящего дружественный характер и успешно развивающегося по широкому спектру направлений, импульс которому придают контакты на высшем и высоком уровнях. ///МИД Туркменистана

 

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