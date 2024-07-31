Министр энергетики и природных ресурсов Турции провел переговоры в Туркменистане

30 июля в Ашхабад с визитом прибыл Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар для переговоров по расширению сотрудничества в области энергетики, сообщают турецкие сми.

В первый день визита Байрактар провел встречу с председателем Государственной Корпорации «Туркменгеология» Гурбангельды Гарлыевым, написал министр на своей странице в соцсети Х.

В ходе встречи стороны обсудили шаги, которые могут быть предприняты для налаживания сотрудничества в добывающей отрасли помимо уже продолжающегося партнерства в области природного газа.

Байрактар выразил уверенность в том, Туркменистан и Турция «работая вместе в области добычи природного газа, а также в области добычи полезных ископаемых, подпишут проекты, которые принесут пользу двум странам».

В этот же день состоялась встреча с министром энергетики Туркменистана Аннагельды Сапаровым.

В ходе переговоров Байрактар рассказал коллегам о действующих в Турции стратегиях производства электроэнергии на предстоящий период. Также была отмечена важность расширения электроэнергетических взаимосвязей с соседними и региональными странами.

Важной темой дискуссий стали перспективы сотрудничества в указанных областях.

Согласно сообщениям турецких сми, министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сегодня будет принят президентом Туркменистана Сердаром Бердымухаммедовым.

Ранее, Байрактар заявлял, что в настоящее время Турция работает над проектом поставки природного газа в объеме до 2 миллиардов кубометров газа из Туркменистана в Турцию через Иран и Азербайджан.///nCa, 31 июля 2024 г.