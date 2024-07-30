Нефтегазовая отрасль Туркменистана провела переговоры с инвесторами из ОАЭ и Южной Кореи – Казахстанские компании готовы подключиться к газовым проектам в Туркменистане

29 июля в Ашхабаде состоялись очередные встречи руководителей нефтегазовой отрасли Туркменистана с руководством компаний ADNOC (Объединенные Арабские Эмираты) и Hyundai Engineering Co. Ltd. (Республика Корея), сообщает TDH.

Одной из особенностей нынешнего этапа переговоров явилось выражение со стороны ADNOC готовности к совместной работе с нефтегазовыми компаниями из Казахстана. При этом необходимо обратить внимание, что туркменская сторона неоднократно выражала поддержку участию экономических структур соседних государств в осуществлении крупномасштабных международных газовых проектов Туркменистана.

В ходе переговоров с делегацией ADNOC, которую возглавил старший вице-президент компании господин Абдулла Аль Шамси, был обсужден широкий комплекс вопросов, связанных с реализацией проекта освоения третьего этапа месторождения «Галкыныш».

Как известно, в 2022-2024 годах во время визитов Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Объединенные Арабские Эмираты были заложены прочные основы сотрудничества между двумя странами в области нефти и газа. В частности, были подписаны важные документы, определившие конкретные сферы и параметры совместной деятельности на месторождении «Галкыныш».

В настоящее время процесс претворения в жизнь достигнутых двусторонних договоренностей находится в активной фазе своего практического осуществления. Стороны предметно рассматривают правовую, коммерческую, инвестиционную, финансовую, техническую и другие составляющие проекта обустройства месторождения «Галкыныш». Следует отметить, что реализация таких планов непосредственно связана с продвижением проекта газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия» (ТАПИ).

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Руководители Государственного концерна «Туркменгаз» провели очередной раунд консультаций с делегацией южно-корейской компании Hyundai Engineering Co. Ltd. во главе с ее старшим вице-президентом господином Джунг Сонг Йонгом.

Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах работы по освоению четвертой фазы месторождения «Галкыныш».

Корейскими партнерами было заявлено, что возможности, открывающиеся перед Hyundai Engineering в связи с ее предстоящим участием в обустройстве месторождения «Галкыныш», позволят с одной стороны использовать широкий потенциал, которым обладает компания в деле реализации проектов в энергетике, а с другой – обогатить накопленный ранее международный опыт новыми знаниями и практикой в области ведения работ в газовой отрасли.

Также была подчеркнута необходимость выполнения договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем государственном уровне в 2023-2024 годах. Стороны условились продолжить регулярные встречи в соответствии с ранее согласованными графиками.

Напомним, что в июне текущего года Hyundai Engineering подписала с Туркменистаном два документа по реализации в стране крупных инфраструктурных проектов в газовой отрасли. Это: Соглашение о сотрудничестве между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd» о реализации необходимых мер и работ для успешного ввода в строй и стабильного функционирования полимерного завода в Киянлы; а также Рамочное соглашение о сотрудничестве на IV этапе газового месторождения «Galkynyş» между Государственным концерном «Türkmengaz» и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd».///nCa, 30 июля 2024 г.