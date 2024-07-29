Единое окно для экспортно-импортных операций способствует росту товарооборота Туркменистана с соседними странами

Благодаря внедрению системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» в Туркменистане наблюдается увеличение товарооборота с соседними странами, сообщает Государственная таможенная служба Туркменистана.

Динамику роста иллюстрируют следующие данные: общий товарооборот между Туркменистаном и Ираном за 6 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года вырос на 35%, Афганистаном – на 27%, Узбекистаном – на 19%.

Общий показатель морских грузоперевозок за январь-июнь 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года вырос на 8,2%.

В 2024 году деятельность Службы сосредоточена на внедрении цифровых технологий, модернизации таможенных постов и их переоборудовании новейшей досмотровой техникой для того, чтобы достичь максимального упрощения таможенных операций и облегчения перемещения товаров и транспортных средств через таможенные границы Туркменистана.

С запуском системы «Единого окна для экспортно-импортных операций» повысилась оперативность и эффективность работы таможенных постов, что положительно сказывается на росте грузоперевозок через Туркменистан. ///nCa, 29 июля 2024 г.