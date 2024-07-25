Саммит Диалога «Центральная Азия + Япония» пройдет в Астане 9-10 августа 2024 года

24 июля 2024 года в формате видеоконференции состоялось Совещание Старших должностных лиц Диалога «Центральная Азия + Япония». В совещании приняли участие заместители руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Японии. Туркменистан на данном мероприятии представил заместитель министра иностранных дел Ахмет Гурбанов.

Стороны обсудили ход подготовки к предстоящему Саммиту Диалога «Центральная Азия + Япония», которая пройдет в Астане с 9 по 10 августа текущего года. На совещании были предметно рассмотрены повестка дня, программы Саммита и Бизнес форума, а также обсужден проект итогового документа Саммита.

Наряду с этим стороны обменялись мнениями об актуальных вопросах взаимодействия между странами Центральной Азии и Японией в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В этой связи А.Гурбанов подтвердил заинтересованность туркменской стороны в развитии партнёрства в рамках Диалога. ///МИД Туркменистана