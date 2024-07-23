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В первом полугодии 2024 года товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном превысил 600 млн.долл.США

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В первом полугодии 2024 года взаимный товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном составил 614,2 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост показателя составил почти 170 миллионов долларов США, согласно данным Агентства по статистике при президенте Узбекистана.

В результате Туркменистан занял шестое место в списке основных внешнеторговых партнёров Узбекистана.

За отчетный период общий объем экспорта Туркменистана в Узбекистан составил 553,7 миллиона долларов США (+54,6%). Туркменистан также занял шестое место в импорте Узбекистана.

В первом полугодии общая стоимость товаров и услуг, импортированных Туркменистаном из Узбекистана, оценивается в 60,5 млн.долларов США. Этот показатель на 25,8 миллиона долларов США меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туркменистан занял 17 место в числе стран-экспортеров.

В Узбекистане действует 186 предприятий с туркменским капиталом. ///nCa, 23 июля 2024 г.

 

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