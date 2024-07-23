S&P Global Commodity Insights: интеллектуальный партнер конференции и выставки OGT 2024

В этом году S&P Global Commodity Insights является интеллектуальным партнером конференции “Нефть и газ Туркменистана” (OGT 2024). 29–я Международная конференция и выставка “Нефть и газ Туркменистана – 2024” (OGT 2024) состоится в Ашхабаде 23-25 октября 2024 года.

S&P Global Commodity Insights играет решающую роль в энергетическом секторе, предоставляя исчерпывающие данные, аналитические материалы и идеи, которые поддерживают рост и развитие отрасли. Предложения компании помогают заинтересованным сторонам ориентироваться в сложностях глобальных энергетических рынков, управлять рисками и выявлять возможности для инвестиций и инноваций. Мощные аналитические возможности S&P Global Commodity Insights делают компанию бесценным ресурсом для специалистов в области энергетики по всему миру.

В качестве интеллектуального партнера S&P Global Commodity Insights предоставит обширный опыт в рамках этого мероприятия, уделив особое внимание роли Туркменистана на мировых энергетических рынках.

S&P Global Commodity Insights проведет предконференционные сессии “Переходные рынки газа и энергии” и “Последние тенденции в разведке и добыче”, которые послужат платформой для профессионалов отрасли для обмена идеями и лучшего понимания текущего и будущего ландшафта энергетического сектора.

Общество инженеров-нефтяников (SPE) также внесет свой вклад в дискуссии OGT в рамках технической сессии, посвященной лучшим мировым практикам строительства подземных хранилищ газа.

И последнее, но не менее важное событие – предконференционная сессия с ООН по Целям устойчивого развития: Перспективы молодежи.

С учетом более чем пяти конференций, которые пройдут параллельно, ожидается, что в OGT примут участие 700 делегатов и более 70 докладчиков.

Конференция и выставка OGT 2024 пройдут в Торгово-промышленной палате Туркменистана (ТПП). ТПП – это современный конференц-выставочный комплекс, созданный с целью содействия развитию экономики Туркменистана, ее интеграции в мировую экономическую систему, формированию современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и содействия в налаживании торговых, экономических и научно-технических связей с зарубежными партнерами. ///Turkmen-Forum, 22 июля 2024 г.