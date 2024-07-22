Нужна ли Узбекистану транзитная интеграция?

Для центральноазиатских государств актуальным становится вопрос непосредственного участия в международных транзитных грузоперевозках. Интеграция в глобальную транспортную сеть позволяет не только расширить рынок экспортной продукции за рубеж, но и включиться в промежуточный товарооборот между странами с получением бонусов за транзит грузов через свою территорию.

Проблемы развития собственной логистической инфраструктуры переросли национальные рамки стран Центральной Азии и Узбекистан имеет возможности улучшить экономическую составляющую в своей транспортной политике.

При этом, в процессе поиска оптимального варианта интеграции в региональную международную транзитно-транспортную систему стоит обратить внимание на ряд отдельных факторов.

Первое, намерения Евросоюза расширить альтернативные в обход России транспортные маршруты в страны Азии.

Второе, «транспортный разворот» Кремля на Восток, в связи с санкционными ограничениями коллективного Запада.

С учетом первого фактора значимым становится действующий Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ – Европа, Турция, Грузия, Азербайджан, акватория Каспийского моря, Казахстан и Китай), соединяющий Запад и Восток, объемы грузоперевозок которого неуклонно растут вверх. За 2023 год по указанному маршруту перевезено более 2,7 млн. тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В текущем году объем грузоперевозок по ТМТМ планируется увеличить на 43%.

Согласно докладу Всемирного банка, коридор способен обеспечить устойчивость и диверсификацию маршрутов контейнерной торговли между Китаем и Европой, защищая страны и цепочки поставок от геополитических потрясений. К 2030 году время в пути по ТМТМ сократиться вдвое.

Узбекистан имеет возможность интегрирования в указанный коридор, диверсифицировав его: Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Казахстан и далее по отработанному маршруту ТМТМ.

В данном случае одним из перспективных для Узбекистана является модернизация и использование железнодорожной ветки «Ташкент-Каракалпакия-Бейнеу-Актау», что создаст возможность стабильных и ускоренных поставок товаров и продукции в Европу и обратно. Протяженный маршрут по собственной территории до Каракалпакии обеспечивает Узбекистану дополнительные плюсы от предоставления транзитных услуг. Длина «рычага» в Узбекистане увеличится на 850 км.

30 января 2024 года на инвестиционном форуме Global Gateway в Брюсселе Европейский Союз обязался инвестировать 10 млрд евро в международный коридор, соединяющий Европу и Центральную Азию.

В этот же день в Брюсселе Европейский инвестиционный банк подписал меморандумы о взаимопонимании на общую сумму 1,47 млрд евро с правительствами Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, а также с Банком развития Казахстана. В ЕС подчеркивают, что эти займы станут возможны благодаря гарантиям, предоставленным Еврокомиссией. Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития подписал с Казахстаном меморандум о взаимопонимании с инвестиционным портфелем в 1,5 млрд евро на уже готовящиеся проекты для развития транспортного сообщения в Центрально-Азиатском регионе.

Указанное говорит о гарантированной модернизации и расширении в ближайшем будущем транзитно-транспортного коридора, проходящего через соседний Казахстан. Брюссель сделал выбор в пользу проверенного временем маршрута с уверенностью получения «отдачи» вложенных активов.

Беря во внимание второй фактор, стоит отметить, что развитие железнодорожного маршрута «Ташкент-Каракалпакия-Бейнеу» может способствовать образованию нового международного транспортного коридора по направлению «Север-Юг» с последующим подключением в Трансафганскую железную дорогу (Узбекистан-Афганистан-Пакистан), о завершении строительства которого к 2027 году недавно заявил заместитель министра транспорта Узбекистана Ж.Чориев.

В расширении транспортных маршрутов «Север-Юг» заинтересованы Россия и Казахстан, готовые всемерно содействовать и даже инвестировать в предполагаемые проекты по их развитию для выхода на морские порты Южной Азии.

В этой связи активное использование ветки «Ташкент-Каракалпакия-Бейнеу» представляет перспективное направление для интеграции Узбекистана в действующие международные транзитно-транспортные коммуникации и создания новых маршрутов. При этом, она может быть актуальна, как в направлении Запад-Восток, так и Север-Юг, что обеспечивает ей востребованность в меняющейся геополитической ситуации.

Насколько это нужно узбекам, вопрос времени. ///nCa, 22 июля 2024 г.