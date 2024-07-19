Узбекско-кыргызские переговоры на высшем уровне в Ташкенте: Мирзиёев и Жапаров договорились поддерживать тесный политический диалог и создавать новые точки роста для промышленной кооперации

18 июля в Ташкенте состоялись переговоры на высшем уровне между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Ключевым итогом и основным политическим документом визита стало подписанное главами государств Совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

Также достигнута договоренность о создании Межгосударственного совета под руководством глав двух государств.

Лидеры договорились и далее развивать тесный политический диалог и поддерживать активные контакты на уровне парламентов, правительств, внешнеполитических ведомств, отраслевых министерств, регионов, деловых и общественных кругов.

Стороны продолжат взаимную поддержку инициатив в рамках региональных и международных площадок, в том числе Организации Объединенных Наций, ШОС, СНГ, Организации тюркских государств, Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и других форматов.

В частности, особое внимание было уделено углублению кооперации в сферах экономики, торговли, инвестиций и сельского хозяйства. В торгово-экономической области наблюдается положительная динамика.

Так стороны нацелены на увеличение двустороннего товарооборота в два раза до 2 млрд долларов США. Для сравнения, по итогам 2023 года объем торговли между двумя странами достиг 1 млрд.долл.США.

В этих целях сегодня принята Программа по увеличению объемов взаимной торговли. Кроме того, будут созданы торговые дома в столицах двух стран, подготовлен долгосрочный портфель экспортно-импортных контрактов.

Будут внедрены инструменты поддержки экспорта и признания сертификатов, запущен «зеленый коридор» для плодоовощной и животноводческой продукции.

Лидеры отдельно остановились на вопросах создания новых точек роста в промышленной кооперации, прежде всего в отраслях, где экономики двух стран дополняют друг друга. Это проекты в области энергетики, автомобилестроения, транспорта и логистики, электротехники, текстильной, агропромышленной и других отраслях.

На полях визита главы государств в режиме онлайн дали старт важным проектам:

Это строительство двух солнечных электрических станций общей мощностью 400 мегаватт в Ферганской и Наманганской областях. Предусматривается, что вырабатываемая на этих станциях электроэнергия будет поставляться в Кыргызскую Республику.

Введен в строй завод по производству современных легковых автомобилей и коммерческой техники в Чуйской области (Кыргызстан). В частности, будут выпускаться автомобили марок «Кобальт», «Оникс» и «Трекер», а также грузовые автомобили. Стартовало также производство швейно-трикотажных изделий и полотен в кыргызском городе Кара-Балта.

Для поддержки проектов промышленной кооперации стороны решили увеличить уставной капитал узбекско-кыргызского Фонда развития до 200 миллионов долларов.

Главы государств определили новые возможности в сфере сельского хозяйства. Речь идет о совместном выращивании сельскохозяйственных культур, создании интенсивных садов и агрокластеров, с использованием инструментов фьючерсных сделок.

Стороны согласились активизировать совместные усилия по укреплению транспортной взаимосвязанности в регионе. Достигнута договоренность о создании экспертной группы для изучения новых проектов в сфере развития транспортных коридоров. Вместе с тем, отмечена важность скорейшего начала практической работы по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, имеющей стратегическое значение для укрепления транспортной взаимосвязанности двух стран и развития всего региона.

Приоритетное внимание главы двух государств уделили сотрудничеству в энергетической отрасли.

Стороны договорились совместно работать по реализации проектов строительства Камбаратинской ГЭС-1, а также ГЭС на реке Чаткал.

По итогам переговоров на высшем уровне были подписаны следующие документы:

– межправительственное Соглашение по объектам курортно-рекреационного хозяйства, расположенным на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;

– Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о взаимных поездках граждан;

– Протокол о завершении двусторонних переговоров по вступлению Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию;

– Протокол о сотрудничестве в сфере строительной деятельности;

– Протокол о сотрудничестве в области труда, занятости населения и миграции;

– Протокол о сотрудничестве в области культуры и искусства;

– Протокол о сотрудничестве в сфере государственной службы;

– План мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли на 2024-2030 годы;

– План практических мер по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2024–2026 годы;

– «Дорожная карта» по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения на 2024-2026 годы;

– План мероприятий по развитию сотрудничества между городами Ташкентом и Бишкеком на 2024-2026 годы;

– Меморандум между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Национальным институтом стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики и другие.

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Узбекско-Кыргызский бизнес-форум – подписано 20 сделок

17 июля в Ташкенте прошел Узбекско-кыргызский бизнес-форум, по итогам которого подписано 20 соглашений, меморандумов и торговых контрактов в сферах производства продуктов питания, строительных материалов, создания логистического центра, переработки отходов, проведения геологоразведочных работ и поставкам угля, а также по оказанию IT-услуг и поставкам электротехнической и сельскохозяйственной продукции.

На форуме отмечалось, что за последние годы активизировалось взаимодействие в сфере инвестиций и промышленной кооперации. Сегодня в Узбекистане функционирует порядка 280 предприятий с участием кыргызского капитала.

Большую роль в реализации совместных инициатив играет Узбекско-Кыргызский фонд развития, портфель которого включает 33 инвестиционных проекта на сумму 186 млн долларов.

Товарооборот между странами в 2023 году достиг $1 млрд. Планируется увеличение взаимных поставок товаров по таким категориям, как продукты питания, текстиль, обувь, удобрения, фармпродукция, бытовая техника, IT-услуги и т. д.

Также на форуме обсуждались темы создания совместных предприятий в приграничных областях по производству бытовой техники, лекарственных средств, мебели, стройматериалов, обуви, кожаных изделий. ///nCa, 19 июля 2024 г.