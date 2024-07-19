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Туркменский порт стал первым пунктом назначения для нового нефтяного танкера из Азербайджана

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Первый рейс танкера «Зангилан», построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO) и сданного в эксплуатацию 2 июля при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся в порт Аладжа Туркменистана, сообщает ASCO.

17 июля танкер доставил полученную здесь сырую нефть в Сангачальский морской порт. Портопункт Аладжа расположен в близи города Хазар в Балканском велаяте, в портопункте имеются нефтеналивной и сухогрузный причалы.

Танкер нового поколения «Зангилан» длиной 141 метр и шириной 16,9 метра имеет 6 грузовых цистерн общей вместимостью 9212 куб.м, полной грузоподъемностью 7800 тонн.

Технические показатели судна, особенно осадка, позволяют заходить в относительно мелководные порты Каспийского бассейна и перевозить грузы за пределы Каспийского бассейна с максимальной грузоподъемностью.

“Зангилан” – четвертый танкер, построенный на Бакинском судостроительном заводе. В отличие от других танкеров, на «Зангилане», а также на танкере «Академик Хошбахт Юсифзаде» можно перевозить как нефть, так и химическую продукцию. ///nCa, 19 июля 2024 г.

 

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