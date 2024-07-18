Судьба пастбищ в Центральной Азии

Пастбища являются основой животноводства в Центральной Азии. Рациональный доступ к ним и надежная система их поддержки являются совместной ответственностью правительства и фермерского сообщества.

Страны Центральной Азии, как правило, сотрудничают друг с другом и делятся своими знаниями. Это одна из причин, по которой Центральная Азия является одним из самых сплоченных регионов в мире.

Мы представляем вашему вниманию репортаж, опубликованный таджикским информационным агентством «Азия Плюс» в Таджикистане, о судьбе пастбищ в Центральной Азии, включая Таджикистан. Материал информативен и заставляет задуматься.

Безмолвная гибель пастбищ Таджикистана

В Таджикистане более 70% пастбищ принадлежит богатейшим людям страны, которые не пропускают чужой скот на свою территорию без арендной платы. Они не заботятся о развитии пастбищных угодий, приводят их к верной гибели, тем самым нанося большой урон продовольственной безопасности страны.

Статья была опубликована 1 июля 2024 года на сайте «Азиа Плюс»

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20240701/bezmolvnaya-gibel-pastbitsh-tadzhikistana

Незащищенные пастухи

Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) в своем новом докладе назвала основную причину деградации земель и снижения урожайности сельскохозяйственных культур в странах Центральной Азии. Это связано с переводом пастбищных угодий в растениеводство в целях повышения продовольственной безопасности и с их приватизацией.

В странах региона 60% территории используется под пастбища, а скотоводство обеспечивает продуктами питания большую часть населения региона.

Авторы доклада отмечают, что в Центральной Азии замена госуправления и надзора на приватизацию и индустриализацию сельского хозяйства привела к тому, что пастухи оказались незащищенными и зависимыми от скудных природных ресурсов, что вызвало повсеместную деградацию. Это касается и Таджикистана.

Пастбища пришли в упадок

По данным Минсельхоза страны, 93% поголовья крупного и 82% мелкого рогатого скота принадлежат населению, однако 70% пастбищ принадлежит богатейшим людям страны, которые не пропускают чужой скот на свою территорию без арендной платы.

В Таджикистане 3 миллиона 832 тысячи 161 га пастбищ. Они расположены в горных районах страны и являются зимними, летними, весенне-осенними и всесезонными.

В последние годы площадь качественных пастбищ в республике сокращается, год за годом все труднее становится содержать скот. Во многих животноводческих районах республики наблюдается нехватка кормов в зимний период. Пастухи сталкиваются с трудностями при выпасе и перегоне скота с одного места на другое.

Более того, многие из земель, отмеченные на карте Госкомзема как пастбища и скотогоны, стали площадкой под строительство сельского жилья.

Специалисты отмечают, главной проблемой является неравномерное распределение пастбищных угодий, их нерациональное использование, ухудшение естественного состояния и продуктивности угодий.

Владельцы многих пастбищ для получения как можно большей прибыли допускают скот сверх нормы.

Отлаженная схема такова: пастухи-предприниматели обращаются к владельцам, по большей части без составления договоров, в устной форме арендуют пастбища. Из-за высокой арендной цены, которую диктует владелец, пастух набирает как можно больше скота. В итоге вместо положенных, скажем, 100 коров, он пригоняет в угодье 400-500.

Это приводит к чрезмерному вытаптыванию пастбищных растений, снижению продуктивности пастбищ и вымыванию верхнего слоя почвы.

Сегодня в Таджикистане, по подсчётам специалистов отрасли, более 80% пастбищ подвержены деградации и эрозии, их продуктивность снизилась в 2-2,5 раза. Это подтвердили и специалисты «Пастбищно-мелиоративного треста» правительственной газете «Джумхурият» в начале 2024 года.

Согласно научным рекомендациям, на 1 гектаре пастбища в течение года следует пасти 1 корову или 5 баранов.

В итоге, по выражению авторов доклада КБО ООН, «безмолвная гибель» обширных пастбищных угодий угрожает климату, продовольствию и благополучию миллионов людей.

Как отобрать пастбища у власть имущих?

Для сохранения и повышения эффективности угодий в Таджикистане принята «Программа развития пастбищ на 2023-2027 годы».

В ней говорится, что «пастбища в республике являются основным источником обеспечения кормом мясных пород крупного рогатого скота, яков, овец, коз и лошадей и составляют более 60-70% их годовых потребностей».

Из всей площади пастбищ всего 284 тыс. 853 га, или 7,5% является круглогодичной, остальная территория используется для сезонного выпаса скота.

Согласно статданным, в настоящее время во всех формах хозяйствования насчитывается более 2,7 млн голов крупного рогатого скота и 7 млн мелкого рогатого скота.

По сравнению с 1991 годом поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 53%, лошадей – на 49%, мелкого рогатого скота – на 50%.

В настоящих условиях продуктивность трав весенних, осенних и зимних пастбищ снижается и составляет всего 1,5-2 центнера.

Из-за нехватки пастбищных трав в зимний период теряется от 10-15 до 25 процентов живой массы мелкого скота. Если улучшить состояние пастбищ и увеличить их продуктивность, то норму выпаса скота можно повысить в 2-3 раза.

Всемирный банк отмечает, что «когда-то лесной покров в Таджикистане составлял 25%, а сейчас из-за чрезмерной эксплуатации и неконтролируемого выпаса скота его осталось всего 3%».

Основными целями Программы является увеличение запасов природной растительности пастбищ с использованием современных технологий и повышение урожайности до 15-20%.

Правительство видит выход из положения в общественном пользовании пастбищ. Среди ожидаемых показателей программы называется также создание комиссий по регулированию использования пастбищ и создание обществ пастбищепользователей на уровне поселков и сел.

Однако вопрос в том, смогут ли эти комиссии отобрать у беспечных владельцев пастбища и отдать их под общинное управление?

ООН призывает защищать пастбища и скотоводство

В свою очередь, Конвенция по борьбе с опустыниванием (КБО) ООН указывает путь к восстановлению и более эффективному управлению пастбищными угодьями.

Основная рекомендация в отчете: защищать скотоводство – мобильный образ жизни, основанный на пастбищном содержании овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов, яков и других одомашненных травоядных животных.

Деградация пастбищ проявляется снижением плодородия и питательных элементов в почве, эрозией, засолением, а также ощелачиванием и уплотнением почвы, препятствующим росту растений. Все это приводит к засухе, перепадам осадков и потере биоразнообразия как над, так и под землей.

Проблема во многом обусловлена переводом пастбищ в пахотные земли и другими изменениями в землепользовании, связанными с ростом населения и расширением городов, стремительно увеличивающимся спросом на продовольствие, волокно и топливо, перевыпасом и запустением, а также законодательными мерами, способствующими излишней эксплуатации пастбищ.

Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, КБО ООН призывает страны мира изменить парадигму управления на всех уровнях – от низового до глобального.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2026 год Международным годом пастбищ и скотоводов. В декларации государства-члены ООН призывают инвестировать в устойчивое управление пастбищами, восстанавливать деградированные земли, улучшать доступ скотоводов к рынкам, расширять платформы распространения знаний о животноводстве и восполнять пробелы в знаниях о пастбищах и скотоводстве. ///nCa, 18 июля 2024г.