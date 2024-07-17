В Ташкенте состоялось 18-е заседание Совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству

16 июля этого года в г.Ташкенте состоялось 18-е заседание Совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Мероприятие прошло под сопредседательством заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева и Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыра Атдаева. В нём также приняли участие руководители министерств, ведомств, отраслевых объединений, региональных администраций двух стран.

В ходе конструктивного обмена мнениями обсуждено текущее состояние двустороннего сотрудничества, ход реализации имеющихся договорённостей и намечены перспективные направления дальнейшего развития многоплановых отношений.

Был подчёркнут позитивный настрой на укрепление и развитие долгосрочных и взаимовыгодных двусторонних отношений, благодаря конструктивному диалогу и доверительным отношениям между Руководителями двух стран.

Отмечена позитивная динамика расширения торгово-экономического сотрудничества. За последние 5 лет объёмы торговли выросли в 2 раза и по итогам прошлого года преодолели рубеж в 1 млрд. долларов. Вместе с тем, подчеркнута целесообразность полноценного задействования потенциала, в том числе, за счёт запуска Узбекско-Туркменских зон приграничной торговли.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы расширения промышленной кооперации в химической, автомобилестроительной, электротехнической промышленности, а также меры по развитию таких форматов сотрудничества, как Форум регионов, заседания узбекско-туркменского Делового совета, торгово-промышленные выставки, которые являются эффективными площадками для углубления взаимодействия между бизнес-сообществами стран.

В отдельном порядке обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики, имея в виду расширение транспортной взаимосвязанности между двумя странами. В данном контексте рассмотрены возможности присоединения туркменской стороны к действующим и планируемым мультимодальным транспортным коридорам и решения вопросов упрощения визовых процедур для участников международных перевозок по территории двух государств.

Стороны также рассмотрели перспективы наращивания культурно-гуманитарного сотрудничества. В данном направлении приоритетными обозначены создание совместных образовательных программ, подготовка кадров в области сельского и водного хозяйства, обмен преподавателями и студентами, а также проработка новых инициатив по развитию туризма.

По итогам встречи сторонами подписан Итоговый протокол 18-го заседания Совместной комиссии и соглашения, открывающие новые возможности для взаимной поставки востребованных товаров и услуг. ///UzDaily.uz, 16 июля 2024 г.