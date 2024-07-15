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В МИД Туркменистана созданы новые департаменты

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В структуре Центрального аппарата МИД Туркменистана созданы новые департаменты – Департамент внешнеполитической информации и цифровой дипломатии и Департамент консульской службы, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Департаменты открыты в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана от 11 июля.

Задачи, связанные с подготовкой конкретных предложений по дальнейшему совершенствованию деятельности консульской работы и внешнеполитической информации были обсуждены 15 июля 2024 года в Министерстве иностранных дел в ходе заседания, посвящённого обзору итогов внешнеполитической деятельности Туркменистана за первое полугодие текущего года.

В рамках заседания заслушаны отчёты заместителей министра иностранных дел Туркменистана и ряда руководителей департаментов МИД Туркменистана. Кроме того, на повестку дня вынесено определение перспективных задач на второе полугодие. ///nCa, 15 июля 2024 г.

 

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