В МИД Туркменистана созданы новые департаменты

В структуре Центрального аппарата МИД Туркменистана созданы новые департаменты – Департамент внешнеполитической информации и цифровой дипломатии и Департамент консульской службы, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Департаменты открыты в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана от 11 июля.

Задачи, связанные с подготовкой конкретных предложений по дальнейшему совершенствованию деятельности консульской работы и внешнеполитической информации были обсуждены 15 июля 2024 года в Министерстве иностранных дел в ходе заседания, посвящённого обзору итогов внешнеполитической деятельности Туркменистана за первое полугодие текущего года.

В рамках заседания заслушаны отчёты заместителей министра иностранных дел Туркменистана и ряда руководителей департаментов МИД Туркменистана. Кроме того, на повестку дня вынесено определение перспективных задач на второе полугодие. ///nCa, 15 июля 2024 г.