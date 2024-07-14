Новый музыкальный клип в честь 300-летия Махтумкули: Туркменистан в сердце Европы

В честь 300-летия туркменского мыслителя Махтумкули Фраги в посольстве Туркменистана в Королевстве Бельгия состоялась торжественная презентация музыкального видеоклипа, снятого при поддержке посольства в знаменитых локациях Брюсселя и в самом диппредставительстве. Клип создан на песню о Туркменистане в жанре рэп, исполненную молодым бельгийским артистом по имени Тони.

Мероприятие собрало представителей европейских СМИ, институтов ЕС, аналитических центров, послов дружественных стран и других гостей. В своем выступлении посол Сапар Пальванов подчеркнул важность Махтумкули Фраги для туркменской культуры, его влияние на национальную идентичность и духовные ценности народа, а также мировое признание его творчества. Он процитировал куплет стихотворения Махтумкули «Лучше» и анонсировал, что Тони, вдохновленный культурой Туркменистана, планирует создать песню на основе стихотворений великого поэта при содействии посольства Туркменистана.

На мероприятии также выступила независимый исследователь по экологии и истории Центральной Азии Дарья Сойсал, которая подчеркнула авторитет Махтумкули Фраги не только для туркменского народа, но и для мира. Она отметила, что работы Махтумкули посвящены нравственному воспитанию человека, дружелюбию, миру и саморазвитию. Дарья Сойсал прочла на туркменском языке следующие строки из его произведения: “Magtymguly, owal özüň düzetgil, Özüňi sen özgelere göz etgil,” которые призывают к саморазвитию и служению примером для других.

Перед участниками мероприятия был представлен музыкальный клип на песню «Turkmenistan Dreams». Далее гостям предложили блюда туркменской национальной кухни. Во время дегустации Тони исполнил песню с туркменским колоритом, надев телпек и держа в руках дутар.

Песня, слова которой написаны дипломатом посольства Марал Рахымовой, является одой Туркменистану, подчеркивающей его богатое культурное наследие, природные красоты и дух народа. В ней описывается путешествие по Туркменистану, его историческое значение на Шелковом пути, мудрость Махтумкули Фраги, которая служит ориентиром. Туркменистан воспевается как страна с дружелюбным народом, древними корнями наследия, историческими городами, отмеченными ЮНЕСКО, и величественными коврами, являющимися неотъемлемой частью культуры. Упоминаются песчаные дюны Каракумов и бриз Каспийского моря, создающие умиротворяющую атмосферу. Песня воспевает красоту и уникальность Туркменистана.

Можете посмотреть клип по следующей ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=VJnpAZog6Dg

///nCa, 14 июля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)

Несколько фото с мероприятия: