Верблюдоводы Туркменистана: хранители традиций и поставщики ценного молока

Елена Долгова

Порода верблюда арвана, массово разводимая в Туркменистане, превосходит другие по объёмам производимого молока даже при скудном пастбищном рационе. При этом животные питаются произрастающими на солончаках галофитами, горькими и пряными степными полынями, хвойными, полукустарниковыми, мало интересные другим парнокопытным, а зимой могут потреблять и корни растений. В настоящее время в стране работают несколько крупных верблюдоводческих хозяйств как государственные, так и частные профиля.

Верблюдоводство – исконное занятие жителей приоазисных ландшафтов Каракумов, часть культурного наследия туркменского народа, где истоки методов содержания, рецептов получения продукции на основе шерсти, молока и мяса следует искать в глубокой древности, считают в хозяйстве индивидуального предпринимателя из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Сердаркули Бердылиева.

Здесь содержатся 320 голов разновозрастного скота, в том числе 140 маток, из которых треть – дойные верблюдицы. За две дойки утром и вечером получается в среднем по шесть литров молока. Ежедневный объём получаемого ценного сырья перерабатывается в собственном цеху, где производится напиток чал и сметанообразная жирная масса под названием агаран.

Ферма предоставила работу 15-ти специалистам: это чабаны, доярки. Сердаркули ага сказал, что на протяжении тысячи лет людей поражали адаптация к климату верблюда, его нечувствительность к обезвоживанию, способность изменять температуру тела при жаре, выпивать большой объём воды, сразу его перерабатывая. Этот вид является климатически устойчивым, производит меньше парниковых газов.

Есть другие положительные факты свободного выпаса маток с детёнышами для восстановления пустынных экосистем, ведь медленное перемещение, мягкий шаг не нарушает структуру песчаного ландшафта, а поедание небольших частей веток, отдельных листьев не оголяет всё растение.

Западный регион страны исстари славится крепкими традициями верблюдоводства. Здесь в этрапе им. Туркменбаши Балканского велаята в ИП «Nurly günbatar» содержится стадо из 400 голов верблюдов. Как отметил заместитель директора ИП Сары Шихмамедов, содержание арвана не для тех, кто хочет получать быструю прибыль, напротив, хозяйство это хлопотное, требует постоянного внимания, терпения, труда, любви к этому делу.

Он рассказал, что в 2018 году из Казахстана были привезены пять разнополых особей бактрианов, и за прошедшие годы получено сто голов потомства, как двугорбых и одногорбных, так и гибридов.

Считается, что если туркменская женская особь арвана скрещивается с двугорбым производителем и рождается верблюдица, то она называется «ak maýa», а молоко её обладает исключительными целебными свойствами.

Животновод сказал также, что молоко верблюдиц включает большое количество витамина С, что делает его для человека наиболее полезным.

Верблюд – дар природы человеку: со времён Великого Шёлкового пути путешественники заворачивали в ткань из шерсти верблюда (сачак) дорожный хлеб, надевали длинный халат из домотканной шерстяной материи – дон для защиты от леденящих и жарких ветров. ///газета «Нейтральный Туркменистан», 11 июля 2024 г.