News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменский посол обсудил с главой МИД Афганистана текущие двусторонние проекты

Туркменский посол обсудил с главой МИД Афганистана текущие двусторонние проекты

By

В среду, 10 июля, Посол Туркменистана в Кабуле Ходжа Овезов встретился с Министром иностранных дел Афганистана Амиром Хан Муттаки.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся строительства газопровода ТАПИ на территории Афганистана, увеличения мощности железнодорожной станции Тургунди и строительства электроподстанции “Нур уль-Джихад” в Герате, сообщает спикер афганского МИДа Хафиз Зиа Ахмад Токал в социальных сетях.

Муттаки выразил надежду на то, что афганская сторона приложит усилия для скорейшего завершения оставшихся вопросов, связанных со строительством ТАПИ на территории Афганистана, и начала практических работ. По его словам, соответствующие ведомства Афганистана дорабатывают юридическую документацию по проекту.

Кроме того, Муттаки сообщил, что соответствующие афганские органы также ведут работу по строительству инфраструктуры в районе пограничного перехода Тургунди и в ближайшее время сообщат о результатах туркменской стороне. ///nCa, 11 июля 2024 г.

 

Related posts:

  1. Посол Туркменистана и глава железнодорожного ведомства Афганистана обсудили увеличение пропускной способности порта Тургунди
  2. МИД Афганистана: Туркменистан намерен довести объем товарооборота с Афганистаном до 1 млрд.долл.США
  3. Транспорт, электроэнергетика и ТАПИ в центре внимания туркмено-афганских переговоров в Ашхабаде – МИД Афганистана опубликовал пресс-релиз о встрече Мередова и Муттаки
  4. Временное правительство Афганистана подтвердило приверженность тесному сотрудничеству с Туркменистаном
  5. В следующем году продолжится строительство газопровода ТАПИ на территории Афганистана
  6. Афганистан готов к старту работ по проекту газопровода ТАПИ
  7. Национальный Лидер туркменского народа и глава турецкой компании «Rönesans Holding» обсудили текущие и перспективные проекты
  8. Туркменистан и Афганистан обсудили сотрудничество по газопроводному проекту ТАПИ и поставкам сжиженного газа
  9. Делегация Международного торгового центра и Государственная Таможенная Служба Туркменистана обсудили новые и текущие проекты
  10. В Туркменистане в честь старта ряда региональных проектов выпущены новые марки
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan