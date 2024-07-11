Туркменский посол обсудил с главой МИД Афганистана текущие двусторонние проекты

В среду, 10 июля, Посол Туркменистана в Кабуле Ходжа Овезов встретился с Министром иностранных дел Афганистана Амиром Хан Муттаки.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся строительства газопровода ТАПИ на территории Афганистана, увеличения мощности железнодорожной станции Тургунди и строительства электроподстанции “Нур уль-Джихад” в Герате, сообщает спикер афганского МИДа Хафиз Зиа Ахмад Токал в социальных сетях.

Муттаки выразил надежду на то, что афганская сторона приложит усилия для скорейшего завершения оставшихся вопросов, связанных со строительством ТАПИ на территории Афганистана, и начала практических работ. По его словам, соответствующие ведомства Афганистана дорабатывают юридическую документацию по проекту.

Кроме того, Муттаки сообщил, что соответствующие афганские органы также ведут работу по строительству инфраструктуры в районе пограничного перехода Тургунди и в ближайшее время сообщат о результатах туркменской стороне. ///nCa, 11 июля 2024 г.