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ПРООН проводит семинар по трудоустройству молодежи с учётом гендерных аспектов

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Ашхабад, 11 июля 2024г. – Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане в рамках Странового компонента по Туркменистану регионального проекта «Продвижение устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии» провела двухдневный семинар на тему «Повышение профессиональных навыков и возможностей трудоустройства уязвимой молодежи в Туркменистане через гендерную призму». Семинар состоялся 10-11 июля 2024 года в здании ООН в Ашхабаде.

Мероприятие собрало представителей Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана, Министерства образования Туркменистана, Молодежной организации Туркменистана, Союза женщин Туркменистана и других партнеров с целью ознакомления участников с передовыми подходами к формированию политики и программ по повышению профессиональных навыков и возможностей трудоустройства уязвимой молодежи, учитывая гендерные аспекты.

Семинар рассмотрел передовой опыт и стратегии эффективных программ развития навыков, уделяя особое внимание гендерным аспектам при разработке и реализации программ занятости. Участники поделились мнениями и комментариями о текущей ситуации в сфере занятости молодежи в Туркменистане. Обсуждались пути решения проблем, с которыми сталкиваются молодые женщины на рынке труда, а также возможности сотрудничества для создания комплексных систем поддержки занятости молодежи.

Международный консультант, Елена Зотова, представила примеры инициатив по развитию навыков из стран «Большой двадцатки», БРИКС и СНГ, а также подчеркнула важность партнерских отношений и стратегий сотрудничества для трудоустройства молодежи. Участники обсудили вопросы разработки совместных стратегий и планы реализации инициатив по трудоустройству молодежи, что станет важным шагом к созданию более инклюзивного и устойчивого будущего в Туркменистане. ///ПРООН Туркменистан, 10 июля 2024 г.

 

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