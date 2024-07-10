Логистическая компания из китайской провинции Шаньдун заинтересована в установлении партнерских связей с Туркменистаном

На днях в Ашхабаде состоялась рабочая встреча представителей Ассоциации транспортно-логистических компаний Туркменистана «Türkmen logistika» и китайской логистической компании «Shandong Hi-Speed Qilu Eurasia Railway Logistics Co.». Об этом в газете «Нейтральный Туркменистан» сообщил Акмухаммет Юсубов, старший координатор Ассоциации «Türkmen logistika».

Китайскую делегацию возглавил Люй Цзюньфэн, который является руководителем представительства этой компании в Узбекистане и одновременно главой филиала в Казахстане.

Представители Ассоциации «Türkmen logistika» проинформировали китайскую сторону о том, что транспортно-экспедиторские компании Туркменистана – члены Ассоциации доставляют грузы в разные страны мира и в своей работе ориентируются на международные стандарты в этой сфере, оказывают качественные и надёжные услуги и пользуются заслуженной деловой репутацией.

Стороны констатировали, что благодаря удобному географическому расположению Туркменистана и его развивающемуся транзитному потенциалу объём перевозки грузов через страну в последние годы растёт большими темпами. Таким образом, Туркменистан становится важным транспортно-логистическом узловым пунктом на Шёлковом пути XXI века.

Для повышения привлекательности транзитных коридоров, проходящих через территорию страны, и привлечения дополнительных транзитных грузопотоков осуществлена автоматизация таможенных процедур, при таможенном досмотре используется современное оборудование, позволяющее обеспечивать бесперебойную перевозку транспортных средств через таможенные посты Туркменистана.

Присоединение Туркменистана к таможенной Конвенции, касающейся контейнеров, и к Конвенции о таможенном режиме, применяемом к контейнерам, переданным в пул и используемым для международных перевозок, расширило возможности вовлечения туркменских контейнеров в международные контейнерные перевозки, а также участия иностранных контейнеров для транзитных перевозок с использованием потенциала Международного морского порта Туркменбаши. Всё это вызывает повышенный интерес перевозчиков к транзитным маршрутам через территорию Туркменистана.

По итогам встречи стороны отметили, что установление деловых партнёрских отношений туркменских грузоперевозчиков с компанией «Shandong Hi-Speed Qilu Eurasia Railway Logistics Co.» представляет взаимный интерес и отвечает развитию всестороннего стратегического партнёрства Туркменистана и КНР.

«Shandong Hi-Speed Qilu Eurasia Railway Logistics Co.» является основным логистическим оператором в провинции Шаньдун Китайской Народной Республики. Провинция Шаньдун обладает стратегическим преимуществом, связывающим рынок Центральной Азии с Японией и Южной Кореей посредством интермодальных перевозок, учитывая географическую близость и доступный порт Шаньдун на побережье.

Компания «Shandong Hi-Speed Qilu Eurasia Railway Logistics Co.» в основном занимается грузоперевозками железнодорожным и автомобильным транспортом, имеет свои представительства во многих странах мира.///nCa, 10 июля 2024 г.