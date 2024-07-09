В Государственной таможенной службе Туркменистана рассказали о преимуществах предварительной информации о товарах

С июля 2024 года, участникам внешнеэкономической деятельности и транспортно-логистическим компаниям предоставляется возможность для предоставления электронной предварительной информации о товарах и транспортных средствах, предназначенных для ввоза на таможенную территорию Туркменистана, сообщает Государственная таможенная служба Туркменистана.

Товары и транспортные средства, в отношении которых представлена предварительная информация таможенному органу, оформляется в приоритетном порядке.

Предварительную информацию можно направлять через Интернет-ресурсы в любой приграничный таможенный пост.

Таможенный орган направляет лицу, представившему предварительную информацию электронное уведомление о статусе предварительной информации. Кроме того, сборы за принятие предварительной информации в информационной системе Службы, взимаются единожды в начале каждого месяца. ///nСа, 9 июля 2024 г.