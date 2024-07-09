Президент Казахстана принял вновь назначенного посла в Туркменистане – Даны поручения в связи с предстоящими переговорами на высшем уровне

Во вторник, 9 июля, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла страны в Туркменистане Нурлана Ногаева.

Как сообщает Акорда, Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства с братским Туркменистаном.

Президент поставил перед Нурланом Ногаевым ряд задач по развитию двустороннего взаимодействия, в том числе в таких сферах, как энергетика, транзит и транспорт, торговля и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Отдельное внимание глава Казахстана поручил уделить вопросам качественного наполнения содержательной части предстоящих переговоров на высшем уровне.

Напомним, что накануне в рамках рабочего визита в Астану, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. ///nCa, 9 июля 2024 г.