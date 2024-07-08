Взглянем на Масуда Пезешкиана под другим углом зрения

Тарик Саиди

Нелегко в нескольких словах описать многогранного человека, полного решимости и оптимизма. — Масуд Пезешкиан, избранный президент Ирана, – это нечто большее, чем жизнь, во всех отношениях.

В течение последних нескольких дней я просмотрел десятки статей в крупнейших средствах массовой информации, а также мнения и аналитические статьи известных и уважаемых журналистов и писателей. К сожалению, все они отклоняются от темы, как только описывают Пезешкиана как реформиста.

Заурядные истории и авторские публикации мнений также представляют собой довольно упрощенную картину, когда они делят весь иранский ландшафт на две удобные категории – сторонников жесткой линии и реформистов.

Чтобы представить, каким президентом был бы Масуд Пезешкиан, какова была бы его внутренняя и внешняя политика и каковы шансы на его успех, давайте начнем с того, что Масуд Пезешкиан принадлежит к своей категории.

Мы можем приблизиться к пониманию доктора Масуда Пезешкиана, если представим себя на его месте в некоторые определяющие моменты его жизни. Мы можем спросить себя, приняли бы мы аналогичные решения и хватило бы у нас мужества и выдержки придерживаться своего выбора?

В 1993 году Масуд Пезешкиан потерял свою жену, доктора Фатимех Маджиди, гинеколога, и их младшего сына в дорожно-транспортном происшествии, когда их автомобиль врезался в скалу в провинции Тебриз.

Это был неожиданный и тяжелый удар для Пезешкиана. Человек менее высокого уровня погрузился бы в долгий траур и жалость к себе. Только не Пезешкиан.

Масуд Пезешкиан с дочерью Захрой Маджиди-Пезешкиан

Он решил больше не жениться. Вместо этого он научился готовить и делать все остальное для своих троих оставшихся детей, дочери и двух сыновей.

В дополнение к своей очень насыщенной жизни в качестве кардиохирурга и административным обязанностям в Тебризском университете медицинских наук в 1994 году, он каждый год просматривал все учебные пособия своих детей, чтобы иметь возможность помогать им делать уроки и быть их наставником.

В 1993 году, когда погибли его жена и сын, он получил специальность кардиохирурга в Иранском университете медицинских наук. Позже он стал специалистом в области кардиохирургии, затем в течение пяти лет он занимал должность президента Тебризского университета медицинских наук с 1994 года.

Мы можем лишь смутно представить себе, как проводил вечера в тот период жизни Масуд Пезешкиан – готовил еду на следующий день для своих детей, следил за их домашним заданием, проявлял к ним самую разную любовь, чтобы помочь им пережить внезапную потерю матери и брата. Он делал все это каждый божий день без перерыва, оказывая неотложную помощь и готовясь к очередному напряженному дню в больнице.

Его решение посвятить свою жизнь детям было сопряжено с большими жертвами, но успех его детей сегодня является доказательством того, что он сделал трудный, но правильный выбор:

Захра Пезешкиан: Получив степень магистра в области нефтехимии в Университете Шарифа, Захра работала в нефтехимической компании Jam до прихода к власти Рухани.

Хасан Маджиди: Муж Захры, Хасан Маджиди, имеет степень магистра в области финансов.

Юсеф Пезешкиан: Старший сын, Юсеф, защитил докторскую диссертацию по физике в университете Шарифа со средним баллом выше 17 и в настоящее время работает преподавателем в университете Саханда. Его жена, Хора, учится в аспирантуре.

Мехди Пезешкиан: В настоящее время он заканчивает свою докторскую диссертацию по электрическому управлению, Мехди учился за границей по стипендии, но затем вернулся в Иран. Его жена Фатима имеет степень магистра права, а их сыну Мохаммеду Хоссейну три года.

Его дочь, Захра Перзешкян, была его верной спутницей во время президентской кампании.

Дети Масуда Пезешкиана – Захра, Юсеф и Мехди

Формирование личности Масуда Пезешкиана фактически началось, когда во времена правления шаха в 1973 году его отправили в Заболь в качестве солдата-срочника. Он только что получил диплом специалиста по сельскому хозяйству.

Заболь – самый отдаленный район Ирана, граничащий с Афганистаном и расположенный недалеко от Пакистана.

Амир Тимур в своей автобиографии называет жителей Заболя “великанами”. Он хотел завербовать их в свою армию, но они отказались. Происходившие из курдов в районе Кочан на территории современного Ирана, они были единственными, кто отказался от вербовки в армию Тимура.

Молодой Пезешкиан, увидев жизнь людей в Заболе, решил стать врачом, а не заниматься сельским хозяйством. Это было трудное решение, потому что оно потребовало многих лет дисциплинированного труда без оплачиваемой работы. Вместо этого карьера в сельском хозяйстве помогла бы ему быстро найти работу и заняться бизнесом.

Он только что окончил медицинский факультет по специальности “Общая медицина”, когда началась ирано-иракская война (1980-1988). Во время войны он служил на передовой в качестве бойца и врача. Частью его работы было направлять хорошо подготовленные медицинские бригады в те места, где они были необходимы.

Его талант к многозадачности на высоком уровне всегда проявлялся с новой силой. Работая солдатом и врачом на войне, он сумел в 1985 году окончить курсы врача общей практики и начал преподавать физиологию в медицинском колледже.

Политическая карьера Пезешкиана началась, когда в 1997 году он присоединился к администрации президента Мохаммада Хатами в качестве заместителя министра здравоохранения. Четыре года спустя он был назначен министром здравоохранения, занимая этот пост с 2001 по 2005 год. С тех пор он пять раз избирался в парламент Ирана, представляя Тебриз, и занимал должность первого заместителя спикера парламента с 2016 по 2020 год.

Официальный сайт Масуда Пезешкиана

https://www.drpezeshkian.ir/

Он баллотировался на президентских выборах 2013 года, но снял свою кандидатуру. Он снова баллотировался на выборах 2021 года, но был отвергнут.

У Пезешкиана смешанное происхождение. Его отец был этническим азербайджанцем, а мать – курдкой.

Помимо фарси, он владеет арабским, английским, азербайджанским и курдским языками.

Против Масуда Пезешкиана и его семьи нет обвинений в коррупции.

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Теперь мы попытаемся рассмотреть возможные направления его внутренней и внешней политики и перспективы их успеха.

Это правда, что высшая власть принадлежит Верховному лидеру Аятолле Хаменеи. Однако система предоставляет президенту широкие возможности для реализации своей политики, особенно в экономической сфере.

Что касается региональных политических и экономических отношений, ожидается, что администрация Пезешкиана продолжит реализацию инициатив, начатых покойным президентом Раиси. Это включает в себя более широкое и углубленное взаимодействие с Большой Центральной Азией во всех областях экономики, в частности, в сфере связи и энергетики. Также будут предприняты реальные усилия по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года. Это соглашение, которое обычно называют “ядерной сделкой”, стало ключевым шагом для Ирана и всего мира. Однако оно серьезно пострадало из-за резкого выхода США из соглашения во время президентства Трампа в 2018 году.

Возможно, желание спасти ядерную сделку было одной из причин, по которой Пезешкиан взял Джавада Зарифа в свою предвыборную команду.

Джавад Зариф занимал пост министра иностранных дел Ирана с 2013 по 2021 год в правительстве Хасана Рухани. Во время своего пребывания на посту министра иностранных дел он руководил переговорами Ирана со странами “Большой пятерки”, на которых 14 июля 2015 года был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), а 16 января 2016 года были отменены экономические санкции против Ирана.

Масуд Пезешкиан и Джавад Зариф – объявление о победе

Джавад Зариф – профессиональный дипломат. Он получил степень магистра международных отношений в Государственном университете Сан-Франциско и степень магистра и доктора философии в Школе международных исследований имени Джозефа Корбела Денверского университета.

Пезешкиан сказал, что при необходимости он проконсультируется с экспертами. Похоже, что Джавад Зариф может быть одним из кандидатов на пост главы министерства иностранных дел в администрации Пезешкиана.

Пезешкиан также сказал, что Ирану потребуется около 200 миллиардов долларов ежегодных инвестиций, чтобы достичь целевого показателя роста ВВП в 6%. Это может быть одновременно легко и сложно. Если его администрация сосредоточится на проектах, в которые на условиях взаимной выгоды будут вложены инвестиции из Китая, России, Турции и арабского мира, цели будут вероятно достигнуты.

В области законодательства Пезешкиану скорее всего нужно будет прийти к согласию только с одним человеком: Багером Галибафом, спикером парламента.

Галибаф был в числе шести кандидатов, участвовавших в первом туре нынешних президентских выборов. Он выбыл из гонки, поскольку не входил в число двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов избирателей. Во втором туре Галибаф выразил поддержку сопернику Пезешкиана Саиду Джалили.

У Галибафа также смешанное происхождение. Его отец был курдом, а мать – фарси.

Он сделал впечатляющую карьеру. Имеет степень магистра географии и доктора философии по политической географии. Является сертифицированным пилотом Airbus.

Галибаф занимал пост главнокомандующего военно-воздушными силами Ирана в течение четырех лет. С 1999 по 2005 год он занимал пост начальника полиции Ирана. Начиная с 2005 года, был мэром Тегерана в течение трех сроков подряд. Профессор Тегеранского университета.

Галибаф был кандидатом на президентских выборах 2013 года, но проиграл Рухани. Он также выдвигал свою кандидатуру в 2005 году. На выборах 2017 года был кандидатом, но снял свою кандидатуру в пользу Раиси.

Консерваторы имеют большинство в нынешнем парламенте, спикером которого является Галибаф.

Несмотря на то, что Галибаф считается сторонником жесткой линии, у Пезешкиана должна быть возможность построить с ним отличные рабочие отношения, потому что они оба поддерживают основные принципы системы и оба верят в то, что в рамках системы можно найти пространство для маневра.

Экономика – это та область, где проблемы внутренней и внешней политики самым разнообразным образом переплетаются. Духовенство и парламент, несомненно, осознают необходимость залечивания ран общества и поиска путей оказания экономической помощи населению.

Независимо от того, за кого проголосовал народ, теперь ответственность за объединение всех лежит на избранном президенте Масуде Пезешкиане.

Неотложные вопросы, помимо состояния экономики, легко решаются путем логического переосмысления некоторых правил, связанных с дресс-кодом и поведением. При наличии необходимой политической воли это можно легко сделать, предоставив обновленные руководящие принципы Полиции нравственности.

Параллельно с этим Кир Стармер и его партия лейбористов пришли к власти в Великобритании. Это создает для Пезешкиана небольшую, но надежную возможность внести некоторые коррективы в международные отношения Ирана. Процесс будет постепенным.

С другой стороны, если Трамп вернется в Белый дом, ситуация станет еще более неопределенной.

Доктор Пезешкиан проводит операцию.

Мир в целом устал. Есть чувство усталости. Иногда это просто патовая ситуация. Каждый ищет способ двигаться дальше.

Однако мы знаем, что Пезешкиан – опытный кардиохирург, и он привнесет свое терпение, точность и чувство ответственности в аппарат президента Ирана. /// nCa, 8 июля 2024 г. [фото – IRNA, AFP, Reuters, GoftarNews]