Председатель КНР посетил Таджикистан с государственным визитом – Душанбе и Пекин движутся по пути дальнейшего углубления всесторонних стратегических отношений

4-6 июля 2024 года Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Таджикистан с государственным визитом.

По итогам переговоров на высшем уровне Таджикистана и Китая, встречи глав государств и официальных делегаций двух сторон были подписаны 29 новых документов о сотрудничестве в различных сферах торговли и экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, цифровую экономику, инновации и инвестиции, а также в культурно-гуманитарном направлении.

В числе документов – Совместное заявление Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении всесторонних стратегических отношений на новом этапе.

Си Цзиньпин наградил Эмомали Рахмона орденом «Дружбы» Китайской Народной Республики за ценный вклад и многолетнее содействие в развитии и расширении связей добрососедства и всестороннего стратегического партнёрства. Эта высшая награда Китая впервые была вручена за пределами КНР.

Кроме того, Си и Рахмон совместно открыли в Душанбе новые здания Парламента Таджикистана и Правительства Таджикистана, построенные Китаем на основе безвозмездной финансовой поддержки.

На совместной пресс-конференции главы Китая и Таджикистана озвучили ряд показателей, характеризующий современное состояние экономического сотрудничества между двумя странами.

Ниже приводим резюме ключевых заявлений сделанных, Си и Рахмоном на пресс-конференции:

Китай остаётся одним из важнейших торговых партнёров Таджикистана. Товарооборот между двумя странами в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился более чем на 24 %.

Объем инвестиций Китая в экономику Таджикистана за период 2007-2023 годов составил более 4 миллиардов долларов, из которых 2,6 миллиардов – прямые инвестиции.

Компании «Зарафшон» («Зи Джин Голд»), текстильный промышленный комплекс «Джунтай – Дангара Синсилу текстиль», «Хуаксин цемент-Яван» и ряд других являются яркими примерами эффективного инвестиционного сотрудничества двух стран.

В целом, сегодня в Таджикистане осуществляют деятельность более 700 компаний с китайским капиталом.

В Душанбе состоялся Форум представителей предпринимательских кругов и компаний Таджикистана и Китая. В рамках данного мероприятия обе стороны подписали коммерческие контракты и соглашения о сотрудничестве на сумму более 600 миллионов долларов.

Сфера транспорта и коммуникаций – приоритетное направление в отношениях двух стран.

Строительство и реконструкция дороги в районе «Калаихумб – Ванч – граница Рушанского района» будет способствовать совершенствованию транзитного коридора «Китай-Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция».

Таджикистан предлагает принять практические меры по строительству автомобильных и железных дорог по маршруту «Китай-Таджикистан-Афганистан» с целью расширения связей и региональной торговли.

Таджикистан будет приветствовать все более активное участие китайских предпринимателей в создании индустриальных парков, привлечении новых технологий и в совместное широкомасштабное производство, в том числе в свободных экономических зонах Таджикистана.

Создание производственных предприятий, особенно в промышленности, и запуск производства «зелёной продукции» с высокой добавленной стоимостью и «зелёных технологий», включая электромобили, солнечные батареи и интеллектуальные электрические сети, были признаны приоритетными секторами в этом направлении.

Таджикистан готов расширять сотрудничество с Китаем в гидроэнергетике.

Более пяти тысяч представителей Таджикистана обучаются в вузах КНР.

Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай всегда будет надежным другом Таджикистана, его надежным партнером и братом, заявил Си Цзиньпин.

Китай готов расширять импорт высококачественной продукции из Таджикистана, оказывать поддержку Таджикистану в расширении потенциала транзитных перевозок, углублять сотрудничество в области минеральных ресурсов, повышать уровень сельскохозяйственной кооперации и развивать новые точки роста сотрудничества (новая энергетика, цифровая экономика, искусственный интеллект и электронная коммерция).

Си Цзиньпин подчеркнул, что в контексте изменений в мировой политике, важно укреплять единство и сотрудничество международного сообщества. Китай выступает за равноправную и упорядоченную многополярность мира и инклюзивную экономическую глобализацию.

Подписанные документы

После завершения таджикско-китайских переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания и обмена новыми документами о сотрудничестве.

Эмомали Рахмон и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении всесторонних стратегических отношений на новом этапе.

В числе подписанных документов Меморандум о взаимном сотрудничестве между Народной Демократической партией Таджикистана и Коммунистической партией Китая; Обменные письма об укреплении сотрудничества в области развития человеческих ресурсов между Таджикистаном и Китаем в области возобновляемых источников энергии в рамках Инициативы глобального развития; Соглашение о взаимном признании и эквивалентности квалификационных документов, учёных степеней и званий; Соглашение между Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и Министерством промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики; Меморандум между Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и Министерством торговли Китайской Народной Республики по новым энергетическим минералам; Меморандум по продвижению проектов безвозмездной помощи в области инфраструктуры; межведомственное соглашение об экономическом развитии; Меморандум по развитию инвестиционного сотрудничества в области новой энергетики; Соглашение о предоставлении безвозмездной помощи; Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций; меморандум о сотрудничестве в области электронной коммерции; и др. ///nCa, 8 июля 2024 г.