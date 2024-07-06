В Ашхабаде прошла первая встреча по инициативе «Молодежь за здоровье»

Молодые люди – это активные члены общества, не боящихся бросить вызов существующему положению дел и поднять свой голос. Для построения инклюзивного и устойчивого будущего для всех, важно услышать голос молодых людей в процессах принятия решений, связанных со здоровьем.

Youth4Health (Молодежь за здоровье) – это специальная инициатива доктора Ханса Хенри П. Клюге, регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ. Инициатива, запущенная в 2021 г., направлена ​​на усиление влияния голосов и мнений молодежи во всех аспектах работы Европейского регионального бюро ВОЗ.

Туркменская молодежь входит в число молодых людей, присоединившихся к сети Youth4Health. Недавно Государственный медицинский университет Туркменистана имени Мырата Гаррыева стал членом этой сети.

13 июня 2024 года в Ашхабаде прошла первая вводная онлайн-встреча по инициативе Youth4Health. На встрече, организованной Страновым офисом ВОЗ в Туркменистане, собрались представители Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева и команда Youth4Health из Европейского регионального бюро ВОЗ. Встреча была направлена на укрепление сотрудничеста и обмену идеями между Государственным медицинским университетом Туркменистана и командой Европейского регионального бюро ВОЗ Youth4Health. В ходе встречи у участников была возможность обсудить проекты, инициативы и стратегии для достижения целей инициативы Youth4Health.

Это партнерство направлено на расширение прав и возможностей молодежи в укреплении здоровья и благополучия в своих сообществах. Государственный медицинский университет Туркменистана им. Мырата Гаррыева стремится внести свой вклад в развитие общественного здравоохранения и на укрепление сотрудничества с командой Youth4Health для достижения позитивных изменений в этой области. ///nCa, 6 июля 2024 г. (в сотрудничестве с ВОЗ в Туркменистане)