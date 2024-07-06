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Туркменистан и ООН подписали ряд документов

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6 июля 2024 года в МИД Туркменистана состоялась церемония подписания документов между ведомствами Туркменистана и офисом Постоянного координатора ООН, представительством ПРООН в Туркменистане, сообщает МИД Туркменистана

В ходе мероприятия подписаны 4 документа, касающихся взаимодействия Туркменистана и ООН в различных областях:

• Совместный программный документ «Укрепление комплексных и скоординированных систем занятости и социальной защиты для справедливого перехода к 2030» между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и офисом Постоянного координатора ООН в Туркменистане;
• Изменение к проектному документу «Содействие в наращивании потенциала Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане» между Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов в Туркменистане и представительством ПРООН в Туркменистане;
• Дополнение к проектному документу «Усиление национального потенциала Туркменистана по оценке сейсмических рисков, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения» между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и представительством ПРООН в Туркменистане;
• Рабочий План на 2024 – 2025 годы «Повышение потенциала объединений адвокатов Туркменистана в сфере обеспечения прав человека» между Президиумом Коллегии адвокатов города Ашхабада и представительством ПРООН в Туркменистане.
///МИД Туркменистана, 6 июля 2024 г.

Фото с церемонии подписания документов:

 

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