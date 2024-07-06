Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) и туркменская Общественная организация “Яш Тебигатчы” заключили Меморандум о взаимопонимании

4 июля 2024 года Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) и Общественная организация “Яш Тебигатчы” (Юный Натуралист) Туркменистана подписали Меморандум о взаимопонимании.
Целью Меморандума является повышение эффективности долгосрочного партнёрства между двумя организациями в сфере защиты окружающей среды.
РЭЦЦА– это независимая, неполитическая, некоммерческая международная организация, созданная в 2001 году для содействия устойчивому развитию и охране окружающей среды в Центральной Азии.
В рамках сотрудничества стороны планируют реализовывать совместные проекты, направленные на:
- Улучшение экологической обстановки в Центральной Азии.
- Повышение уровня экологического образования.
- Развитие обмена знаниями по вопросам изменения климата.
- Воспитание экологического сознания у граждан и молодежи.
- Участие общественности в принятии экологически важных решений.
Стороны также будут:
- Проводить пресс-конференции и семинары.
- Разрабатывать и распространять информационные материалы.
- Активно использовать социальные сети.
- Участвовать в международных форумах и конференциях.
- Сотрудничать с международными фондами и организациями.
- Повышать квалификацию сотрудников НПО.
- Организовывать совместные мероприятия.
- Предоставлять доступ к научным данным и материалам.
- Содействовать в поиске грантов и инвестиций.
Подписание Меморандума стало важным шагом на пути к укреплению сотрудничества между РЭЦЦА и “Яш Тебигатчы” в сфере защиты окружающей среды. ///nCa, 6 июля 2024 г. (в сотрудничестве с ОО «Яш Тебигатчы»)