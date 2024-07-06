Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) и туркменская Общественная организация “Яш Тебигатчы” заключили Меморандум о взаимопонимании

4 июля 2024 года Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) и Общественная организация “Яш Тебигатчы” (Юный Натуралист) Туркменистана подписали Меморандум о взаимопонимании.

Целью Меморандума является повышение эффективности долгосрочного партнёрства между двумя организациями в сфере защиты окружающей среды.

РЭЦЦА– это независимая, неполитическая, некоммерческая международная организация, созданная в 2001 году для содействия устойчивому развитию и охране окружающей среды в Центральной Азии.

В рамках сотрудничества стороны планируют реализовывать совместные проекты, направленные на:

Улучшение экологической обстановки в Центральной Азии.

Повышение уровня экологического образования.

Развитие обмена знаниями по вопросам изменения климата.

Воспитание экологического сознания у граждан и молодежи.

Участие общественности в принятии экологически важных решений.

Стороны также будут:

Проводить пресс-конференции и семинары.

Разрабатывать и распространять информационные материалы.

Активно использовать социальные сети.

Участвовать в международных форумах и конференциях.

Сотрудничать с международными фондами и организациями.

Повышать квалификацию сотрудников НПО.

Организовывать совместные мероприятия.

Предоставлять доступ к научным данным и материалам.

Содействовать в поиске грантов и инвестиций.

Подписание Меморандума стало важным шагом на пути к укреплению сотрудничества между РЭЦЦА и “Яш Тебигатчы” в сфере защиты окружающей среды. ///nCa, 6 июля 2024 г. (в сотрудничестве с ОО «Яш Тебигатчы»)