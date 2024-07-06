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Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) и туркменская Общественная организация “Яш Тебигатчы” заключили Меморандум о взаимопонимании

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4 июля 2024 года Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) и Общественная организация “Яш Тебигатчы” (Юный Натуралист) Туркменистана подписали Меморандум о взаимопонимании.

Целью Меморандума является повышение эффективности долгосрочного партнёрства между двумя организациями в сфере защиты окружающей среды.

РЭЦЦА– это независимая, неполитическая, некоммерческая международная организация, созданная в 2001 году для содействия устойчивому развитию и охране окружающей среды в Центральной Азии.

В рамках сотрудничества стороны планируют реализовывать совместные проекты, направленные на:

  • Улучшение экологической обстановки в Центральной Азии.
  • Повышение уровня экологического образования.
  • Развитие обмена знаниями по вопросам изменения климата.
  • Воспитание экологического сознания у граждан и молодежи.
  • Участие общественности в принятии экологически важных решений.

Стороны также будут:

  • Проводить пресс-конференции и семинары.
  • Разрабатывать и распространять информационные материалы.
  • Активно использовать социальные сети.
  • Участвовать в международных форумах и конференциях.
  • Сотрудничать с международными фондами и организациями.
  • Повышать квалификацию сотрудников НПО.
  • Организовывать совместные мероприятия.
  • Предоставлять доступ к научным данным и материалам.
  • Содействовать в поиске грантов и инвестиций.

Подписание Меморандума стало важным шагом на пути к укреплению сотрудничества между РЭЦЦА и “Яш Тебигатчы” в сфере защиты окружающей среды. ///nCa, 6 июля 2024 г. (в сотрудничестве с ОО «Яш Тебигатчы»)

 

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